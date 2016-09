Wer jetzt nicht aufs Schockfrosten umschaltet, landet in den tödlichen Stacheln unter Wasser.

Zwischendurch stehen Robo-Rennen auf dem Programm.

Bevor Missverständnisse aufkommen: Für den Totalschaden auf Wii U war Sanzaru nicht verantwortlich. Das Team lieferte seinerzeit den 3DS-Ableger Sonic Boom: Der Zerbrochene Kristall ab, der mit seiner etwas hakeligen Steuerung ebenfalls zu den schwachen Teilen der Seriengeschichte zählt, allerdings deutlich weniger enttäuschte als das Wii-U-Desaster. Offenbar hatten Sega und Nintendo keine Lust auf weitere Image-Schäden: Das Ergebnis wirkt zumindest so, als hätte Sanzaru diesmal deutlich mehr Zeit für Level-Design und Polishing bekommen, um ein ordentlich flutschendes Sonic-Spiel auf die Beine zu stellen. Schon die Steuerung geht von Beginn an etwas entspannter von der Hand und wurde besser auf das Level-Design abgestimmt. Wenn ein Spiel eine Zeichentricktrickserie zum Vorbild hat, sollte man eigentlich davon ausgehen, dass auch die Zwischensequenzen halbwegs professionell wirken.Als Dauerschurke Dr. Eggman vom gefährlichen neuen Element erfährt, macht er sich das Ragnium natürlich zunutze, um sich eine Armee aus äußerst flinken Robotern zu erschaffen, die selbst Segas blauen Blitz überholen können. Außerdem hat sich „D-Fekt“, einer von Dr. Eggmans Ragnium-Dieben, selbständig gemacht und zerstört die idyllische Spielwelt, in der plötzlich überall bedrohliche Strahlenwirbel aus der Erde zwirbeln. Sonic und seine Freunde müssen der Zerstörung ein Ende setzen und den Frieden auf der Insel Ragnarück wiederherstellen.Der überschaubare Mix aus Spezialaktionen sorgt innerhalb der Levels meist für einen schönen Spielfluss: Zuerst geht es mit Sonic in die Luft, dann schwebe ich mit Tails auf eine entfernte Plattform, um von dort aus mit Sticks' Bumerang einen verborgenen Schacht zu öffnen und mich schließlich mit Knuckles durch einen Erdtunnel zu buddeln. Da sich der Ameisenigel unaufhörlich voran gräbt, ist auch hier das passende Timing nötig. Eine zentrale Technik ist zudem der stetige Wechsel zwischen Feuer und Eis-Zustand. Da auch Sonic und sein Freunde sich die Macht des neuen Elements zunutze machen, sprinten sie entweder lodernd oder mit alles gefrierenden Eiskräften durch die Levels. Ich zische über einen See mit tödlichen Stachel-Algen? Schnell R drücken und schon schliddere ich sicher über die schockgefrostete Eisfläche. Sogar Fontänen lassen sich in nützliche Rampen verwandeln. Andersherum ramme ich im Feuerzustand mit dem passenden Timing durch Eisblöcke in versperrte oder verborgene Bereiche.