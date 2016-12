Mit Shin Megami Tensei 4 eröffnete Atlus hierzulande vor zwei Jahren einen dämonischen Machtkampf um Tokio, über dessen Ausgang man als himmlischer Samurai aktiv mitentschied. Mit "Apocalypse" geht das übersinnliche Kräftemessen jetzt mit neuen Gesichtern und alternativen Ereignissen in eine zweite Runde. Ob die Verlängerung überzeugt, verrät der Test.

Das Leben des Protagonisten endet für Serienkenner nicht unüblich bereits kurz nach Spielbeginn. Akzeptiert man sein Schicksal, heißt es auch tatsächlich: Game Over.

Shin Megami Tensei 4: Apocalypse entführt den Spieler ins Jahr 2038, wo man als Rekrut der für Versorgungs- und andere Auftragsarbeiten verantwortlichen Hunter Association im post-nuklearen Tokio unterwegs ist. Die japanische Hauptstadt blieb dank eines übernatürlichen Schutzschilds zwar vor der atomaren Vernichtung verschont, hat innerhalb ihrer unüberwindbaren Abschottung aber mit ganz anderen Problemen zu kämpfen: Dämonen.Konkret stehen sich wie im neutralen Spielverlauf von Shin Megami Tensei 4 die Armeen Luzifers und Merkabahs gegenüber, während die Menschheit ihre Hoffnungen in Originalprotagonist Flynn setzt. Der wird in Apocalypse allerdings von einer dritten Fraktion entführt, deren Pläne nicht nur die Geister spalten, sondern auch die Fronten verschieben. Man selbst ist in diesem Machtkampf eigentlich nur ein unbedeutender Niemand, der schon, bevor es richtig losgeht, den Löffel abgibt.Nimmt man sein Schicksal an, heißt es konsequenterweise auch tatsächlich Game Over. Doch es gibt eine Alternative: Den Abschluss eines göttlichen Wiederauferstehungspakts. Die Konsequenzen sind zwar ungewiss, doch nur so kann man das Leben seiner von Dämonen bedrohten Kameradin retten.Die Wahl des Schwierigkeitsgrads ist dabei egal, da man ihn jederzeit beliebig anpassen kann, ohne dadurch irgendwelche Einbußen zu erfahren. Wer einen Spielstand aus Shin Megami Tensei 4 importiert, erhält sogar eine zusätzliche Starthilfe in Form von Bonusgegenständen. Auch Spielstandsicherungen sind jederzeit uneingeschränkt möglich. Frei durch Tokio ziehen, kann man hingegen nicht. Auf der Stadtkarte sind anfangs nur wenige Gebiete zugänglich, die man zu Fuß erreichen kann. Später werden aber immer mehr Absperrungen aufgehoben und Schnellreise-Terminals verfügbar. Die Übersichtlichkeit der automatisch kartografierten Gebiete hätte aber vor allem im späteren Spielverlauf besser sein können - fehlende Ausgänge und Verbindungen lassen einen trotz aktivierbarem Zielmarker oft unnötig umherirren.