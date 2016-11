Bereits seit 20 Jahren rüsten sich Spieler nun mit Pokébällen, Tränken und Attacken, um möglichst viele Taschenmonster zu fangen und der beste Trainer aller Zeiten zu werden. Pokémon Sonne & Mond läutet am 23. November die siebte Generation auf der Insel-Region Alola ein. Im Test verraten wir was sich am Kampfsystem getan hat, wie vielfältig die neuen Monster sind und ob das Prinzip der Inselwanderschaft aufgeht.

Neue Generation – neues Spielgefühl?





Als ich letztens den Satz hörte „Pokémon ist halt Pokémon, da verändert sich doch nichts“ läuteten bei mir die Alarmglocken. So hat Gamefreak doch gerade mit den zahlreichen Neuerungen in Pokémon X&Y 2013 gezeigt, dass sie voller frischer Ideen stecken und man sich nicht unbedingt auf dem Erfolg des bekannten Prinzips ausruhen muss. Entsprechend hoch sind bei mir seitdem die Erwartungen. Denn nachdem es sich bei Pokémon Omega Rubin und Pokémon Alpha Saphir 2014 „nur“ um ein Remake handelte, darf ich nach drei Jahren endlich in eine komplett neuartige Spielwelt tauchen. Gerade die erste Erkundung der an Hawaii angelegten Inselwelt Alola weiß zu begeistern.

Alola besteht aus vier Inseln, die es auf der Inselwanderschaft zu erkunden gilt.

Der aufgedrehte Sohn des Inselkönigs und die zahlreichen Nebencharaktere haben alle Eigenarten, die einem schnell ans Herz wachsen. Dadurch interessiert man sich endlich für das, was auf dem Bildschirm passiert. Auch die Beziehung von Trainer zu Taschenmonster wird wie im Anime mehr in den Fokus gerückt. Auch abseits der Zwischensequenzen wird optisch viel geboten, denn die Routen wurden unheimlich abwechslungsreich gestaltet. Man erkundet Häfen, Dschungel, Bauernhöfe, Strände, Höhlen, Friedhöfe, asiatisch angehauchte Gassen, gigantische Hotels und und und. Jede der vier Inseln hat dabei ihren ganz individuellen Charme und man will natürlich möglichst viel zu erkunden. Die bewegliche Kamera bringt zusätzlich Abwechslung in meine Reise und im Kampf steht man als Trainer erstmals hinter seinem Pokémon, was das Mittendrin-Gefühl verstärkt. Man fühlt sich wie in einem echten Rollenspiel mit Inszenierung.