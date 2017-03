Neben Pixel-Adventures wie Thimbleweed Park soll auch das modernere Genre der Mystery-Abenteuer ein Comeback erleben: Rund 13 Jahre nach den Vorgängern reist der französische Entwickler Microids zurück in eine frostige Welt, in der Steampunk und Stammesriten aufeinanderprallen. Wir haben in Paris Probe gespielt und uns mit dem kreativen Kopf Benoit Sokal unterhalten.

Kate hat ihr altes Leben, ihren Freund und ihre Arbeit hinter sich gelassen, um sich wenige Wochen nach dem Ende von Teil 2 auf ein neues Abenteuer zu begeben.

Benoit Sokal kümmert sich erneut um den erzählerischen Part seiner Spielreihe. Mit Inon Zur (nicht im Bild) hat man auch beim Soundtrack einen alten Bekannten im Team, der zwischenzeitlich z.B. für Fallout 4 komponierte.

Die Geschichte knüpft an den abgeschlossenen Handlungsstrang der Vorgänger an: Nachdem die ehemalige Anwältin und Karrierefrau Kate Walker und Tüftler Hans ihr Ziel erreicht haben, erwacht Kate mit einer Gedächtnislücke in einer obskuren psychologischen Station im sibirischen Ort Valsembor. Offenbar haben Mitglieder des kleinwüchsigen Youkol-Stammes sie nach einem Unfall von einem Boot gefischt und sie hierher gebracht. Geleitet wird die Anstalt von einem Militär-Regime, welches nicht all zu viel von den störenden Bräuchen eines Nomadenstammes wie den Youkols anfangen kann. Auch andere unbequeme Einwohner werden hier unter dem Vorwand psychischer Krankheiten weggesperrt.Inspiration zur Geschichte hat der Belgier Benoit Sokal auf seinen Reisen durch den ehemaligen Ostblock gesammelt, die er zusammen mit seinem Sohn Hugo unternahm, z.B. nach Moskau und St. Peterburg. Ein Grund für sein Interesse sind die ukrainischen Wurzeln väterlicherseits, die größte Faszination liegt für ihn aber in alten Industrieanlagen in der Wildnis der Ukraine - insbesondere die Sperrzone rund um Tschernobyl. Sein Sohn startete vor einiger Zeit auch einen Abstecher zum ehemaligen Aralsee, berichtet Sokal:Sokal wiederholt den letzten Satz noch ein paar mal, so als wolle er einen Appell gegen Fremdenfeindlichkeit abgeben. Auch Kate muss sich zu Beginn ihrer Reise den nicht gerade freundlich gesinnten Anwohnern stellen und die Schikanen der hinterlistigen Anstaltsleitung überwinden. Wie ihre Leidensgenossen auf der Station soll auch Kate einen eigentlich nicht lösbaren Intelligenztests meistern. Dieser soll beweisen, dass sie geistig stabil genug für eine Entlassung ist.