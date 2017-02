Mass Effect: Andromeda

JackyRocks schrieb am 28.02.2017 um 11:30 Uhr

Ab wann sind denn die Eier nicht gelegt? Bis das Spiel veröffentlich ist? Bis es einen Test darüber gibt? Bis ich selber die betreffende Stelle gespielt habe?

Das eingeschrumpte Fähigkeitensystem und das Abschaffen der Klassen wurde in mehreren Trailer gezeigt und besprochen und in mehreren Previews ebenso angesprochen.

Das die Welt nicht wirklich offen ist und effektiv viele kleine Hubs sind die durch ein bißchen mit dem Boliden rumfahren verbunden sind wurde in mehreren Interviews erwähnt und auch in den Previews besprochen.

Das das Gefährt der Nomad ist und sich nicht sonderlich prall fahren lässt wurde hier im Preview erwähnt und in weiteren Previews.

Das er effektiv nicht mehr ist als ein Mittel um schick von A nach B zu kommen und das abseits einen vorgezeichneten Weges nichts auf die Spieler wartet wurde ebenfalls in mehreren kürzlich veröffentlichten Interviews mit Developern erwähnt, dass angegebene Ziel ist ja sogar, ein solches selbst erkunden für den Spieler vollkommen uninteressant zu machen.

Auf den erhöhten Actionanteil gehen alle Trailer, alle Previews, die meisten Interviews und Screenshots ein und auf den Mangel an Fähigkeiten die außerhalb des Kampfs genutzt werden können gehen ebenso die meisten Previews ein.

Der Scanner und wie das ernten von Rohstoffen von Statten geht wird ebenso in Trailern gezeigt, in Interviews besprochen und in Previews erwähnt.

Natürlich ist der zweite Teil eine Zuspitzung dessen was ich im ersten Teil argumentiert habe. Mir ging es darum zu zeigen, dass das Potential und die Saatkörner für ein Mass Effect Inquisition vorhanden sind und man nicht ohne Weiteres sagen kann: Das wird es definitiv nicht. Ich habe das was nicht ungelegt ist sondern in der Presse und von Entwicklern und von EA kommuniziert wurde mit Dragon Age Inquisition verglichen und da gibt es eine ganze Menge ziemlich starke Paralellen insofern bin ich schon der Meinung, dass man sich darüber unterhalten kann und...