Vor ein paar Jahren hat Croteams Serious Sam den ironischen sowie vollkommen überzogenen Gegenpol zu den damals dominierenden Zweitweltkriegs-Shootern gebildet. Ballern ohne Ende und Sprüche, die teils auch vom Duke stammen könnten, sorgten für gute Laune. Mittlerweile ist Sam allerdings nur wenig mehr als eine Randnotiz des Ego-Shooters. Kann er sich in der virtuellen Realität zu alter Klasse aufschwingen? Wir haben eine Vorabversion gespielt.

Zwar wird Sam in "The Last Hope" (bislang) nicht von hinten angegriffen, doch dafür kann er den anfliegenden Geschossen z.B. durch einen Seitwärtsschritt ausweichen.

Kulisse und Gegnerauswahl orientieren sich an den Egoshooter-Klassikern.

Als Shooter-Fan fühlt man sich in Serious Sam VR: The Last Hope schon irgendwie so, als ob man nach Hause kommt. Wüstensand, historische Ruinen, kopflose Gegner, die Bomben statt Fäusten haben, mit einem "Aaaaaaaarrrgh"-Dauerschrei auf einen zugelaufen kommen und die natürlich herzhaft explodieren, wenn man genug Projektile in sie versenkt. Und im Kopf höre ich Sams Spruch von damals: "Aaaaaaaarrrghh yourself!" - leider warte ich hier auf die Intonation bislang noch vergeblich. Dazu gesellen sich Skorpione in verschiedenen Größen, Feinde, die einen ebenfalls unter Beschuss nehmen oder fliegende Gegner. Und natürlich auch Bosse in Hochhausgröße, die hinter der Vive-Brille nochmals imposanter ausschauen. Spätestens wenn zahlreiche Viecher auf einen zustürmen und gleichzeitig ein halbes Dutzend Projektile auf einen zufliegen, erreicht Sam in der virtuellen Realität eine ähnliche Intensität wie seinerzeit als lupenreiner Ego-Shooter, von dem man sich hier allerdings entfernt hat. Lethal VR in einer weitgehend festen Position und muss seine Stellung verteidigen. Allerdings wird das "Roomscaling", sprich: die Bewegung im Raum nur rudimentär genutzt. Denn obwohl man sich natürlich um 360 Grad umschauen kann, gab es in den zwei Welten, die derzeit in der Early-Access-Version spielbar sind und sich auf je etwa eine Handvoll separater Abschnitte aufteilen, keine Angriffe von "hinten". Das mag im Hinblick auf die geplante Version für PlayStation VR Sinn ergeben. Doch angesichts der Spannung, die der mechanisch ähnliche, aber auf Angriffe aus allen Richtungen ermöglichende Horror-Shooter The Brookhaven Experiment aufbaut, wird deutlich, dass Croteam hier eine Chance ungenutzt liegen lässt. Dafür lässt das Anvisieren und Abschießen der Teufelsbrut dank Vive-typischer akkurater Bewegungserkennung im Raum keine Wünsche offen.Sollte man trotz von erledigten Gegnern fallen gelassenem Nachschub irgendwann auf dem Trockenen sitzen, kann man sehr leicht auf eine andere Waffe umschalten - sogar ohne Angst haben zu müssen, dass man in der Zwischenzeit von den Gegnermassen umzingelt oder erledigt wird. Allerdings sollte Croteam noch am Schwierigkeitsgrad feilen. Während sich der leichteste Modus vor allem hinsichtlich der Geldausschüttung als sehr spendabel zeigt und man nur bei den fiesen Bossen Probleme bekommt, ist man bereits auf "Normal" ebenso schnell am Fluchen wie Sam im Spiel. Gegner rauschen unaufhörlich auf einen zu, während man mit Geschossen eingedeckt wird. Diesen kann man aber immerhin nicht nur mit einem gezielten Schuss den Garaus machen, sondern auch durch körperliches Ausweichen entgehen. In diesem Bereich ist man wiederum gegenwärtig weiter als das vorhin angesprochene Brookhaven Experiment.