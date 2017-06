Crackdown 3, endlich! Wie lange habe ich darauf gewartet, das zu spielen – bzw. überhaupt mal Näheres darüber zu erfahren. Abgesehen davon, dass das Spiel im Onlinemodus die Cloud zum Berechnen großflächiger Zerstörungen nutzen soll, hatte Microsoft ja bisher fast alles unter Verschluss gehalten. Umso besser, dass Sumo Digital auf der diesjährigen E3 nicht nur Einzelheiten über die Kampagne verriet, sondern dass man sich in einer zehnminütigen Demo auch zum ersten Mal selbst als akrobatischer Agent oder Agentin in das Meer der Verwüstung stürzen darf.

Endlich Spielszenen, endlich Laser, endlich Crackdown 3!

Gute Agenten beherrschen vor allem eins: das kreative Chaos.

Ich habe mir das selbstverständlich nicht mehrmals sagen lassen, sondern die Demo gleich zweimal gestartet. Was da drin steckt? Ein relativ kleines Areal zum Herumtoben, keine Kampagne und keine Zerstörungen der Marke „ALTER!!“, wie sie für den Multiplayer angekündigt sind – aber ein Spiel, dass Serienkennern sofort vertraut ist. Als Agent mit Superkräften springt man immerhin ganze Häuser hoch, wirft mit Fahrzeugen oder Containern und ballert mit Kalibern der Marken Maschinenpistole bis Raketenwerfer. Neu sind u.a. Laser, zumindest konnte ich mich an die im zehn Jahre alten ersten Crackdown nicht erinnern.Beim erfolgreichen Einsatz verschiedener Fähigkeiten, z.B. dem Erschlagen eines Gegners mit bloßer Faust oder dem Einsammeln von auf Dächern versteckten Geschicklichkeits-Kugeln, erhält man dabei Erfahrungspunkte und verbessert so ebenjene Fertigkeiten. Man schlägt dann härter zu oder springt noch höher; die Vertikale spielt auch in Crackdown 3 eine große Rolle.Nun ist das alles nicht neu und sieht auch gar nicht überragend aus. Auf den ersten Blick erinnert hier so viel an das Original, dass Teil 3 wie eine aufpolierte Neuauflage wirkt. Gut, Agenten visieren beim Zielen auf einen Gegner verschiedene Körperteile an, beherrschen jetzt einen Doppelsprung sowie ein kurzes Gleiten in der Horizontalen, aber wer Crackdown kennt, kennt Crackdown 3.Ich muss außerdem erwähnen, dass die Bildrate dem schnellen Ablauf in der E3-Demo noch nicht gerecht wird. Von 60 Bildern pro Sekunde ist das Spiel jedenfalls weit entfernt. Öfter als ich wollte habe ich mich deshalb auf das automatischen Zielen beim Anvisieren verlassen, anstatt Gegner beim freien Umblicken aufs Korn zu nehmen. Ganz davon zu schweigen, dass die wichtige Präzision beim Erklimmen riesiger Wolkenkratzer und beim Springen auf schmale Vorsprünge stark unter der aktuell schwachen Technik leidet. Daran arbeitet Entwickler Sumo Digital hoffentlich noch!Klingt mächtig ernüchternd, ist es im Kleinen auch – macht aber immer noch einen Heidenspaß! Im Gegensatz zu vielen anderen offenen Welten rennt man in Crackdown nämlich nicht wie ein im Grunde normaler Mensch umher, der sich wie in Sunset Overdrive nur auf Schienen schnell bewegen kann oder dessen Bewegungen wie in Infamous an Gebäude oder andere Objekte gebunden sind. Stattdessen laufen die Agenten mit einem Affenzahn durch die Straßen und springen dermaßen hoch, dass ihnen Hören und Sehen vergehen müsste. Die Zerstörung, die sie anrichten, ist nicht zuletzt dermaßen übertrieben... Crackdown wirkt wie eine Tech-Demo, die der damalige Entwickler Realtime Worlds mal eben als Spiel veröffentlicht – und damit zu einer Art Blaupause für Open-World-Action gemacht hatte, die als Spielwiese für Experimentierfreudige dient.Konsequenterweise verfolgte man damals zwar eine Art Geschichte, konnte das sukzessive Ausschalten irgendwelcher Gangs aber eigentlich kaum als solche bezeichnen. Gut so, denn der Weg war das Ziel und den ebnete man sich ohnehin so und in der Reihenfolge, wie man es selbst wollte.