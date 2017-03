Constructor HD

Vor 20 Jahren hat Constructor erfolgreich versucht, Städtebau mit Echtzeitstrategie zu verbinden - und das nicht nur auf PC, sondern seinerzeit auch auf der Ur-PlayStation. Ende April kehrt der Klassiker in HD zurück, damals wie heute entwickelt von System 3. Executive Producer Mark Cale hat uns in der Redaktion besucht und eine fast fertige Version im Gepäck gehabt, anhand derer wir überprüfen konnten, wie sich der modernisierte Krieg um Bauplätze und die Vorherrschaft in der Stadt anfühlt.

Der Kampf um die Vormachtstellung in der Stadt ist mitunter unerbittlich... Hier wird so schnell keiner mehr wohnen wollen.

Die Kulisse orierntiert sich deutlich am Original.

Man muss auch die Bedürfnisse seiner Mieter zufriedenstellen.

Ist es wirklich schon so lange her? 20 Jahre? Muss wohl. Die Ära der PlayStation (1) ist schon lange vorbei. Und wenn man einen Blick auf die mittlerweile auch auf modernen PCs spielbare Ur-Version wirft, ist das Alter schon sehr deutlich: Grobe Pixel, rudimentäre Animationen. Doch das Konzept hat damals schon für gute Unterhaltung gesorgt – auch auf der Konsole, auf der ich meine ersten Schritte als Leiter einer Baufirma gemacht hatte, die mit allen Mitteln um die Vorherrschaft in einer fiktiven Stadt kämpft. Auf- und Ausbau von Mietwohnungen gehört ebenso zu den wirtschaftlichen Aspekten wie die Akquise neuer Baugebiete, die Sichtung potenzieller Mieter oder der Aufbau bzw. die Übernahme von Gebäuden, mit denen man den Wert der gegnerischen Bauten mindern kann. Und wenn alle Stricke reißen, kann man sowohl mit seinen Vorarbeitern als auch Gangstern und anderen zwielichtigen Gestalten sabotieren, angreifen und zerstören. Constructor hat seinerzeit eine interessante Brücke zwischen Elementen aus der Echtzeit- und Aufbaustrategie geschlagen - und dabei auch nicht mit Humor gegeizt.Ich habe keinen Zweifel, dass das Konzept auf dem PC erneut funktionieren wird. Dort hat es seinen Ursprung, dort hat es sein Potenzial bereits vor 20 Jahren gezeigt und trotz des manchmal sehr britischen Humors bin ich sicher, dass die Fans nicht nur aus nostalgischen Gründen einen Abstecher in die modernisierten Bandenkriege unternehmen werden. Doch Strategie muss seit Jahren mit dem Stigma leben, dass dieses Genre auf Konsolen nur eingeschränkt funktioniert. Und das zu großen Teilen vollkommen zu Recht. Bis auf Overlord oder Pikmin gab es kein Strategiespiel, dass sich auf Konsolen besonders hervortun konnte, ohne an Tiefgang einzubüßen. Doch System 3 könnte mit seinen Kontroll-Optionen auf PS4 (und Xbox One) tatsächlich Schwung in die Sache bringen. Denn hier gibt es keine „abgeschwächte“ Version für Sofaspieler und es wurde auch nicht wie jüngst bei Halo Wars 2 ein durchaus funktionierendes, aber letztlich (auch mechanisch) reduziertes Konsolen-Schema auf den Rechner gebracht. Hier stand die PC-Version an erster Stelle und danach hat man sich Gedanken gemacht, wie man die üppigen Optionen und Auswahlbildschirme passend auf die Gamepads legen kann. Und das zumeist zufrieden stellend.