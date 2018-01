Crossing Souls - Vorschau, Action - 4Players.de

Langsam nimmt es Form an



Der Start als Kickstarter-Kampagne im Jahr 2014 erwies sich als sinnvoller Schritt: Mittlerweile wird die Entwicklung auch von Publisher Devolver unterstützt, der Release ist am 13. Februar 2018 für PC und PlayStation 4 geplant. Die Geschichte spielt im Sommer des Jahres 1986, der nicht nur im Gedächtnis der Freunde, sondern auch bei den Spielern magische Erinnerungen erschaffen soll. In den Schulferien stolpert das Grüppchen in seinem kalifornischen Heimatort über ein geheimnisvolles rosafarbenes Artefakt, das eine Verbindung zur Welt der Toten herstellt. So können Chris, Charlie, Big Joe, Math und Kevin mit Menschen aus verschiedenen Zeiten kommunizieren. Genauer gesagt kann es derjenige, der das Artefakt benutzt, die anderen bleiben in der Gegenwart. Im Zusammenspiel lösen die Freunde so die Rätsel, die sich ihnen in den Weg stellen.





Wie wär's mit einem Abstecher in die Arcade? Die Weltenrettung kann schließlich warten!

Was führt der Major im Schilde?

Eine wichtige Rolle dabei spielen die individuellen Fähigkeiten, mit denen wir bereits ein wenig herumspielen konnten: Ein Mitglied der Gruppe z.B. hat nicht nur ziemlich „schwere Knochen“, sondern kann auch kräftig zulangen, wenn eine Gruppe von Rowdies seine Freunde bedroht. Der nerdige Bastler wiederum erreicht mit Hilfe seiner aufgemotzten Düsen-Turnschuhe höher gelegene Plateaus und kann mit seinem Laser Lichtpuzzles manipulieren. Ein einsteigerfreundliches Rätsel begegnete uns in einer Spielhalle am Rande des Weges, in welcher der Strom mit Hilfe einiger Umleitungen wiederhergestellt werden musste (diese Arcades dienen nebenbei offenbar als Startpunkt für Retro-Minispiele). Auch ein erster Kampf am Rande eines Trailer-Parks ließ sich noch mit schlichten Hieben meistern, während sich am Rande eine anfeuernde Menschentraube bildete. Laut Entwickler Fourattick wird es später aber noch richtig knifflig. Kleine Aufwertungen im Rollenspiel-Stil sind ebenfalls vorgesehen.Bereits jetzt lässt sich attestieren, dass der Soundtrack angenehm an die Synthie-Melodien einiger Film-Oldies erinnert. Als Vorbilder dienen hierbei John Williams, Jerry Goldsmith oder Jan Hammer. Zwischendurch gibt es Trickfilme nach dem Vorbild von He-Man, Teenage Mutant Hero Turtles und anderen Serien zu sehen: Im Wechsel mit der pixeligen Grafik wirken sie zwar wie ein Stilbruch, die Spielwelt selbst ist aber bereits im Anfangsgebiet erfreulich lebendig geraten.Im Park abhängende Jugendliche, Gespräche mit Anwohnern für Sidequests und flapsige Seitenhiebe in der Gruppe – all das wirkte bereits viel natürlicher, als ich es in einer derartigen Retro-Optik erwartet hätte. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, mich am Anfang einer großen Abenteuerreise zu befinden, in dessen Verlauf es die Gruppe übrigens mit Geistern, riesigen Spinnen, einem Dinosaurier sowie den Soldaten einer mysteriösen Armee zu tun bekommt. Auch darüber hinaus scheinen die Entwickler das Spiel mit Achtzigerjahre-Themen und Klischees vollzustopfen: Laut offizieller Beschreibung dreht sich die Handlung um „Jahrtausende alte Charaktere, Cowboys, Piraten, Eiscreme, Pizza, Cheeseburger, Basketball... und all diese Dinge“.