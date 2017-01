Der Nachfahre für Wii U und 3DS?

Wie liegt sie denn nun in der Hand? Wie groß ist das Potenzial für lokale Spiel-Parties? Und was hat es mit den im Controller spürbaren „Eiswürfeln“ auf sich: HD-Rumble oder bloßes Gimmick? Diesen Fragen versuche ich bei meinem Ersteindruck der Nintendo Switch auf den Grund zu gehen. Wir konnten das Gerät und erste Spiele ausprobieren, um ein Gefühl für die Hardware sowie Zubehör wie den Pro-Controller zu bekommen. Am 3. März veröffentlicht Nintendo das Hybrid-Gerät, das sich als Handheld für unterwegs und vor dem heimischen TV nutzen lässt. Kommt man nach Hause, steckt man die tabletförmige Konsole einfach in die Docking-Station und kann sofort auf dem Fernseher weiterspielen. Der Trick funktionierte vor Ort meist gut und nahtlos: Einfach das Handheld nach oben aus der Station ziehen und schon schaltete das Bild in Sekundenbruchteilen um. Da die Vorführgeräte mit dicken Metallklammern gesichert waren, musste aber manchmal ein wenig nachjustiert werden, bis es passte. Es lässt sich also noch kein Urteil über die Wertigkeit der Docking-Funktion fällen – auch nicht darüber, wie das Gewicht auf Dauer wirkt.





Fliegender Wechsel: Die mobile Handheld-Konsole lässt sich mitten im Spiel von oben in die eckige Dockings-Station stecken. Das Bild schaltet dann automatisch auf den TV um.

Was bereits positiv auffiel, war der leuchtstarke Bildschirm (LCD mit kapazativer Multitouch-Funktion), auf dem etwa The Legend of Zelda: Breath of the Wild etwas farbenfroher wirkte als in manch einem Trailer. Die Diagonale beträgt 6,2 Zoll (ca. 15,7 cm), die Display-Auflösung 720p, also 1280x720 Pixel. Zum Vergleich: Auf der PS Vita musste man mit 12 cm Diagonale und 960 × 544 Pixeln Vorlieb nehmen, auf dem Wii-U-Gamepad (mit gleicher Bildschirmdiagonale wie die Switch) fanden 854 x 480 Pixel Platz. Sonys Smartphone Xperia Z5 Premium besaß allerdings schon vor einem halben Jahr einen 4k-Bildschirm mit 14 Zemtimeter Diagonale.

Modulare Besonderheiten



Wenig angetan war ich zunächst von den Analogsticks. Einerseits wirkt der Hebelweg etwas kurz, außerdem musste ich z.B. bei Splatoon den rechten Daumen ziemlich stark anwinkeln, um gleichzeitig noch die R-Tasten mit dem Zeigefinger erreichen zu können. Nach einigen Minuten gewöhnte ich mich aber an die Haltung, so dass es mir irgendwann kaum noch negativ auffiel. Kritischer wird es, wenn man die linken vier Knöpfe als Ersatz für ein Steuerkreuz nutzen muss: Drehbewegungen wie bei Street Fighter dürften damit ziemlich unangenehm werden.

Die seitlich abnehmbaren Joycon-Controller im Detail. Quer gehalten werden sie zu zwei Mini-Controllern für Mehrspieler-Matches.

Es hat allerdings einen Grund, warum Nintendos Ingenieure kein „echtes“ Steuerkreuz verbaut haben: Die beiden Controller-Elemente lassen sich schließlich von der Konsole abdocken und seitlich abziehen. Danach dienen sie als einzelne Controller für Multiplayer-Spiele – und das getrennte „Steuerkreuz“ der linken Seite fungiert als vier Feuerknöpfe. So hat man unterwegs immer das passende Zubehör für ein schnelles Duell parat – eine prima Idee! Der Tablet-ähnliche Mittelteil lässt sich dabei mit einem ausklappbaren Ständer als Bildschirm auf dem Tisch platzieren. Ein Vorzeigetitel für die Funktion wurde bereits mit dem kleinen kooperativen Knobelspiel Snipperclips präsentiert, das im Frühjahr als Download erscheinen soll. Zwei Spieler trippeln mit Figürchen aus Papier über den Schirm und müssen sich gegenseitig so zurechtschneiden, bis z.B. ein Bleistift in sie hineinpasst oder sie einen Basketball zum Korb transportieren können. Die liebenswerte Präsentation trägt hier ebenfalls viel zum Spaß bei. Wer im Launch-Zeitraum etwas zum Herumalbern mit Freunden sucht, sollte sich diesen Geheimtipp unbedingt vormerken, zumal er mit 19,99 Euro deutlich günstiger ist als Vollpreis-Titel wie Bomberman, Arms oder 1-2-Switch.