Rabiates Gemetzel auf Rädern war schon immer das Spezialgebiet des russischen Entwicklers Targem: Nach LAN-Party-Geheimtipps wie Gear Grinder oder Insane 2 versucht sich das Studio neuerdings an einem MMO, in dem man die Endzeit-Vehikel frei auf- und umbaut, um sie danach wieder mit Kanonen zu zerlegen. Die endgültige Mehrspieler-Gaudi für Mad-Max-Fans?

Schön verfallen: Die Schlachtfelder erinnern angenehm an rostige Kunstprojekte wie Odonien in Köln oder Dan Bells Youtube-Ausflüge an verlassene Orte.

Nicht hübsch aber häufig: Die Explosionen wirken ziemlich billig. Das modulare Zerstörungssystem macht das aber wieder mehr als wett!

Ein Grund für die Neuausrichtung war vermutlich der Erfolg des Panzergemetzels World of Tanks . Ähnlich wie dort duelliert man sich auch in der Early-Access-Version von Crossout zwischen den Deckungen und klickt sich durch Menüs mit Herausforderungen, diversen Währungen und Ressourcen. Entscheidende Unterschiede sind allerdings das Endzeit-Szenario sowie die Bastelwut, die in der Werkstatt an den rostigen Kampfmaschinen ausgelebt werden kann. Die gewählte Fraktion „schmiedet“ einem auf Wunsch gerne vorgefertigte Rostlauben. Danach motzt man sie aber mit derart vielen Rammbock-Klingen, Kanonen und Panzerung auf, dass selbst das A-Team neidisch würde. Einige Begrenzungs- und Balance-Systeme sorgen dafür, dass man sich kein zu übermächtiges Vehikel baut – es sei denn, man spielt sich im Shop als Wal auf und kauft sich schon zu Beginn die fetten Pakete mit Münzen, Ressourcen und hübschen Endzeit-“Panzern“. Andernfalls kann es viele Stunden dauern, bis man genügend Teile gesammelt hat, um das Fahrgestell zu erweitern, so dass mehr Bewaffnung und eine bessere Kühlung derselben möglich wird.Auf dem Schlachtfeld bekämpfen sich meist zwei Teams von je acht Spielern beim Versuch, Zonen einzunehmen. Oft findet man nur eine Hand voll Mitspieler, der Rest wird aber passend mit Bots aufgefüllt. Im Gemetzel machen sich dann sofort die Vorteile und Schwachstellen der Boliden bemerkbar. Die fette neue Kanone z.B. macht meinen Pickup gleich spürbar schwerer, was seine Beschleunigung beeinflusst und die Balance deutlich frontlastiger macht. Außerdem zwingt mich die veränderte Bewaffnung, meine Angriffsstrategie umzustellen. Während ich mich vorher gerne direkt ins Getümmel gestürzt habe, ist jetzt eher die Panzertaktik angesagt: Erst einmal vorsichtig den Schwarm gegnerischer Punkte auf dem Radar einschätzen! Kurz danach schlängele ich mich langsam durch verrostete Container und gestrandete Wüstenschiffe zu einem Grüppchen von Nachzüglern, die ich schließlich mit der fetten Kanone aus der Distanz überrasche.