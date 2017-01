Die Geister, die ich rief...

Ubisoft schickt in Ghost Recon Wildlands die Tom-Clancy-Spezialeinheit zum ersten Mal in eine offene Spielwelt, um in Bolivien dem mächtigen Santa Blanca Kartell und dessen skrupellosem Anführer El Sueno das Handwerk zu legen. Wir haben die Entwickler in Paris besucht und nicht nur erste Koop-Gefechte absolviert, sondern auch den Einstieg in die Kampagne erlebt...