Am 28. Oktober können Spieler mit World of Final Fantasy auf PS4 und Vita einen Abstecher in eine niedliche Version des Universums machen. Ob das Spielprinzip rund um das Sammeln und Stapeln von Monstern das Zeug hat, uns nicht nur bis zum Release von Final Fantasy 15 am 29. November, sondern auch darüber hinaus zu unterhalten, lest ihr in der Vorschau.