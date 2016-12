Kaum ein Spiel ist derart unverdient unter dem Radar geblieben wie Nier auf PS3 und Xbox 360. Sicher: Die Kulisse war im Bestfall auf dem Niveau von PlayStation 2. Doch was hier vor allem erzählerisch angeboten wurde, schwingt bei den Spielern, die sich über die visuellen Defizite hinwegsetzen konnten, bis heute nach. Die im März erscheinende Fortsetzung Nier Automata soll die Schwächen des Vorgängers ausmerzen und gleichzeitig die Stärken ausbauen. Wir haben bei Square Enix eine Demo-Version gespielt.

Automata setzt auf ähnliche Elemente wie der Vorgänger, z.B. seitwärts scrollende Abschnitte im Wechsel mit Schulter- oder Vogelperspektive.

Platinum zeichnet eine düstere Zukunft.

Während der etwa 45 bis 60 Minuten dauernden Demo gab es zwar vertonte Zwischensequenzen, doch über die grundlegende Dramaturgie von Nier Automata wird ein Mantel des Schweigens gehüllt. Man weiß, dass der Vorgänger einige tausend Jahre in der Vergangenheit liegt und dass die Fantasywelt, in der Nier spielt, irgendwie zum Drakengard-Universum gehört. Wieso es einen Krieg gibt, in dem man in der Rolle der nur leicht bekleideten Androidin 2B gegen andere Maschinen kämpft, wird nicht erklärt. Doch darüber bin ich nicht traurig. Die Geschichte ist das Letzte, um das ich mir bei Nier Automata Sorgen mache. Denn immerhin kehren mit Serienschöpfer Taro Yoko, dem Produzenten Yosuke Saito sowie Komponist Keiichi Okabe drei Schlüsselfiguren hinter den Kulissen zurück, die für eine hohe erzählerische Qualität und eine stimmungsvolle Atmosphäre bürgen dürften.