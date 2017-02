Fröhliches Schlittern auf dem Eissee



Ja, richtig gelesen: Bevor ich den Controller in die Hand nahm, durften ich mich im Rahmen der Mercedes Benz Driving Experience selbst hinter das Steuer diverser Modelle des deutschen Autobauers aus Stuttgart klemmen, um in Heckschleudern und Allrad-Boliden reale Erfahrungen unter den schwierigen Bedingungen bei Eis und Schnee zu sammeln. Auf dem gefrorenen See unweit des Polarkreises warteten zunächst Slalom-Herausforderungen und Drift-Kreisel, um ein erstes Gefühl für die Wagen zu entwickeln. Um den Anspruch und den Schlitterspaß gleichermaßen zu erhöhen, wurden bis auf das ABS sämtliche Fahrassistenten wie Traktions- und Stabilitätskontrolle deaktiviert. Entsprechend schnell verabschiedete sich die Bodenhaftung und es war nicht nur ein gefühlvoller Umgang mit dem Gaspedal, sondern auch cleveres Gegenlenken gefragt, um nicht von der Piste zu rutschen oder auf eine der fiesen Schneebänke aufzufahren. Dabei lieferten die Instrukteure via Funk und beim gemeinsamen Erkunden in der Kolonne

In Schweden durften wir im Rahmen der Driving Experience zunächst reale Erfahrungen hinter dem Steuer sammeln.

hilfreiche Tipps, um unter diesen widrigen Bedingungen die Kontrolle über die Fahrzeuge zu behalten und deren unterschiedliche Fahreigenschaften besser einschätzen zu können.



Realität vs. Simulation



Danach waren die Teilnehmer mehr oder weniger fit, um ihre Fähigkeiten auf diversen Teststrecken unter Beweis zu stellen, die von keinem Geringeren als Hermann Tilke für Mercedes designt wurden. Der Name sagt euch nichts? Nun, der deutsche Bauingenieur zeichnete u.a. für den Yas Marina Circuit in Abu Dhabi oder das Sochi Autodrom in Russland verantwortlich. Schön und gut, aber was hat das alles mit Project Cars 2 zu tun? Ganz einfach: Der Eissee im hohen Norden Schwedens ist auch Bestandteil der Rennsimulation! Denn die Slightly Mad Studios haben das Areal mitsamt der Streckenvariationen nachgebaut, so dass man auch als Spieler die Mercedes Benz Driving Experience zu Hause am PC oder der Konsole erleben kann. Wie sich im direkten Vergleich zeigt, fällt die virtuelle Variante sogar einen Tick schwieriger aus als unter realen Bedingungen: Die vereiste Oberfläche präsentiert sich im Spiel deutlich rutschiger und ich hatte entsprechend größere Probleme, den Mercedes-AMG C63 S auf dem North Circuit des Trainings-Tracks unter Kontrolle zu halten. Selbst bei geringem Tempo brach das Heck schon bei leichten Lenkbewegungen umgehend aus und ich war mehr mit dem Abfangen beschäftigt anstatt den Boliden in den Griff zu bekommen. In der Realität empfand ich es als sehr viel leichter, ein Gefühl für die Wagen und deren Grip-Limits zu entwickeln. Allerdings sei gesagt, dass in der Demo-Version der Rumble-Effekt des Controllers noch nicht enthalten war, der durchaus gute Anhaltspunkte liefern kann, sobald man sich dem Grenzbereich nähert. Doch auch beim späteren Fahren in einem Full-Motion-Simulator mit Lenkrad und VR wirkte der Anspruch im Spiel höher als beim realen Pendant – vielleicht auch dadurch bedingt, weil der Schnee die Eisschicht bereits etwas „entschärft“ hatte oder

Die virtuelle Variante fiel noch etwas anspruchsvoller aus.

die Spike-Reifen in der Realität mehr Bodenhaftung bieten als ihre virtuellen Gegenstücke. Trotzdem schön, dass Mercedes, die Slightly Mad Studios und Bandai Namco diesen interessanten Direktvergleich ermöglicht haben.



Optimierte Controller-Steuerung



Obwohl das Schlittern auf dem Eis einen gegenteiligen Eindruck vermittelte, wollen die Entwickler nach eigenem Bekunden die Zugänglichkeit verbessern und auch Controller-Piloten nicht verschrecken. Letztere hatten im Vorgänger noch mit einer übersensiblen Steuerung zu kämpfen, die es einem nicht leicht machte, sich mit der fordernden Fahrphysik anzufreunden. Selbst mit diversen Hilfen fühlte sich das Fahren mit dem Controller nicht rund an – gerade im Vergleich zu Forza Motorsport & Co. Das wird jetzt zum Glück anders: Ein Abstecher auf den Fuji Speedway – übrigens eine von vielen Neuzugängen im Streckenaufgebot von Project Cars 2 – machte deutlich, dass man viel Arbeit in die Optimierung der Controller-Steuerung gesteckt hat. Endlich hat man auch ohne Lenkrad die Fahrzeuge sicher im Griff, kann sie präzise durch Kurven dirigieren und ein besseres Gefühl für die physikalischen Kräfte entwickeln. Selbstverständlich bleibt ein gutes Racing-Equipment mit überzeugenden Force-Feedback-Kräften und guten Pedalen weiterhin die erste Wahl. Aber es ist trotzdem schön zu sehen, dass man jetzt auch mit dem Pad in der Hand den Fahrspaß mit den lizenzierten Karossen genießen kann. Wie im Vorgänger hält man übrigens weiter daran fest, den Fahrern keine künstlichen Schranken in den Weg zu legen: Alle Strecken, Fahrzeuge sowie Meisterschaften sollen von Anfang an zur Verfügung stehen und müssen nicht erst mühsam freigeschaltet werden.