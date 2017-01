Dawn of War 3 versucht die Stärken der beiden Vorgänger zu vereinen: Man wird sowohl eine Basis errichten und Truppen produzieren als auch Helden mit mächtigen Spezialfähigkeiten auf das Schlachtfeld führen können. Schon auf der E3 2016 hat das Echtzeit-Strategiespiel von Relic Entertainment und SEGA einen überzeugenden Eindruck hinterlassen. Jetzt konnten wir als Kommandant der Space Marines auf einer Eiswelt mit den Eldar kämpfen.

Das erste Missionsziel "Zerstörung des Portals im Westen" ist gleich geschafft. Die Miniguns von Imperial Knight Solaria sind bereits heißgelaufen.

Die Space Marines können manche Einheiten in Abwurfkapseln stecken und diese Einheiten dann einfliegen lassen, zum Beispiel direkt an der Front.

Die Nachschublinien der Eldar im Westen und im Osten müssen zerstört werden - das ist das Ziel meiner Mission auf einem Eisplaneten voller brodelnder Lavaseen. Darüber hinaus befinden sich versprengte Mitglieder der Blood Ravens an drei Orten auf dem Schlachtfeld. Ihren Signalen muss ich folgen und sie ausfindig machen. Ich schicke meine Helden und Einheiten gleich zum ersten Signalort der Blood Ravens. Währenddessen kurbele ich die Nachschubposition an, baue einen Predator Destructor (Panzer) und rekrutiere ein taktisches Marine Squad in der Heimatbasis. Kurz darauf greifen die Eldar meine Basis an, die ich auf jeden Fall beschützen muss. Der für Echtzeit-Strategiespiele typische Sprecher informiert mich, dass die Eldar von Westen aus angreifen und ihre Streitmacht eher schwach eingeschätzt wird. Also entscheide ich mich dafür, den Nachschub gleich an diese Stelle beordern und keine Angriffseinheiten zurückzuziehen. Die Verteidigungsanlagen werden wohl bis dahin standhalten.Kurz vor dem ersten Signalpunkt der Blood Ravens entbrennt das erste Gefecht. Mein Held Gabriel Angelos springt gleich mitten ins Getümmel, während aus dem Hintergrund die Bolter und die Geschütze sprechen. Dabei fällt auf, dass alles ein bisschen träger und langsamer als bei StarCraft 2 vonstattengeht. Die Truppen bewegen sich gemächlicher über die Karte und die Einheiten halten im Kampf wesentlich länger durch. Dadurch werden die Gefechte intensiver und länger, was überaus sinnvoll ist, schließlich müssen mitten im Kampftrubel die Spezialfähigkeiten der Helden manuell gezündet werden.Dawn of War 3 verspricht das Beste zweier Welten. Die Helden aus Dawn of War 2 sind wieder mit von der Partie und wie gewohnt müssen ihre Fähigkeiten manuell ausgelöst und ggf. platziert werden (Stichwort: Mikromanagement). Ein Deckungssystem für die futuristischen Kämpfer gibt es nicht, abgesehen von einigen stationären Energieschilden auf dem Schlachtfeld, die als Unterschlupf genutzt werden können. Die schlagkräftigen Helden werden von anderen Einheiten aus dem Warhammer-40.000-Universum unterstützt, die direkt auf dem Schlachtfeld - wie im ersten Teil - gebaut werden können. Die nötigen Rohstoffe zur Anfeuerung der Kriegsmaschinerie erhält man durch die Eroberung und die Verteidigung von strategischen Punkten auf den jeweiligen Karten.Bis zu drei Helden darf man pro Mission mitnehmen. Bei den Space Marines sind das zum Beispiel Gabriel Angelos, ein Assault Terminator und Imperial Knight Solaria. Mithilfe der Fertigkeit "God Splitter" darf Gabriel Angelos mitsamt seinem Hammer in die gegnerische Meute springen, was die Feinde dort betäubt und zurückstößt. Auch mit "Retribution" stößt er Gegner zurück und reflektiert zugleich Projektile. Dann ist da der Assault Terminator, der sich über kurze Distanzen teleportieren kann und mit dem "Hammer Slam" für Ruhe und Verlangsamung auf dem Schlachtfeld sorgt. Wesentlich imposanter und vor allem größer als die anderen beiden Helden ist Imperial Knight Solaria, die in einem gewaltigen Kampfroboter mit zwei Miniguns sitzt. Mit "Gatling Barrage" kann sie in einem Gebiet direkt vor sich Flächenschaden anrichten und wenn die Waffen heiß laufen, gibt es einen Schadenbonus. Mit den "Ironstorm Missiles" können außerdem bis zu sechs Ziele manuell angewählt werden, die danach mit einer Rakete eingedeckt werden. Alle Fähigkeiten der Helden müssen nach der Benutzung eine bestimmte Zeit wieder aufgeladen werden (Abklingzeit).