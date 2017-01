Das gleißende Licht eines Sterns wird von den Armaturen reflektiert, Raketen wirbeln auf einen Gegner zu, Gewehrsalven rattern und beschädigte Schiffe torkeln rauchend an Asteroiden vorbei: Everspace ist Science-Fiction, wie sie Star Wars definiert hat, in Perfektion! Auf den ersten Blick zumindest. Denn auf den zweiten besteht seine Galaxie nur aus winzigen, immer gleich aussehenden Levelstückchen. Dahinter steckt natürlich ein System – aber auch ein gutes Spiel?

Die unendlichen Weiten in Everspace sehen fantastisch aus...

... bestehen aber aus vielen kleinen, immer gleichen Sektoren.

Noch ist Everspace ja längst nicht fertig. Als in Entwicklung befindliches Projekt ist es zwar seit einigen Monaten auf GOG Steam sowie Xbox One spielbar, allerdings fehlen noch zahlreiche Inhalte, darunter die angekündigte Unterstützung der Virtual-Reality Headsets Rift und Vive, eine Geschichte sowie weitere Gegner und mehr. Wie genau dieses actionreiche FTL: Faster Than Light zu seiner Veröffentlichung aussehen wird, ist daher noch gar nicht erkennbar.Moment mal! FTL? Was hat Everspace mit dem taktischen Raumschiff-Aufrüsten zu tun, bei dem man von einem zufällig erstellten Sektor in den nächsten springt? Nun, Everspace ist genau das: Man springt von einem Sektor in den nächsten, um prozedural erstellte Rohstoffe zu sammeln, ebenso zufällige Feinde zu bekämpfen und mit der Beute das eigene Raumschiff auszubauen. Und segnet man das Zeitliche, beginnt die kleine Reise von vorn.Vom zuvor angehäuften Geld verbessert man dabei die Eigenschaften des aktuellen Schiffs oder kauft ein stärkeres Vehikel, wobei man die Verbesserungen ebenso behält wie einmal aufgetriebene Blaupausen, mit denen man aus gesammelten Materialien leistungsfähigere Module (Waffen, Schilde, kurzzeitige Boosts und mehr) als die der Werksausstattung herstellt. So entsteht trotz der ständigen Neustarts ein Gefühl des Fortschritts. Die typische FTL-Schleife also, wie sie sich längst so viele Spiele zu eigen gemacht haben.Mein Problem damit: Ich kann mit den winzigen Weltraum-Häppchen, die alle nahezu gleich aussehen, wenig anfangen. Das war schon im geistigen Vorgänger Galaxy on Fire so und das ist hier nicht anders. Schön, dass das All so hübsch ist. Spielerisch entlarvt man es aber viel zu schnell als dreidimensionale Statistik, die nach Bedarf und „Würfelglück“ mit beliebigen Ressourcen und Gegnern verziert wird.Echtes Raumschiff-Feeling kommt jedenfalls nicht auf: U.a. betreibt man keinen Bergbau, sondern ballert stupide auf Rohstoffvorkommen. Kisten mit Waffen und anderen Modulen öffnet man auf die gleiche Weise. Und hat man keinen Scanner an Bord, klappert man in jedem Areal stets die gleichen Asteroiden und Raumschiffwracks ab, bis entsprechende Symbole sämtliche Objekte in der unmittelbaren Umgebung offenbaren. Hält man sich lange genug in einem Sektor auf, treffen außerdem ständig neue Angreifer ein.Weil sie hauptsächlich als Zielmarkierungen zum Hinfliegen und Abhaken dienen, merkt man diesen kleinen Ereignissen ihre Herkunft als Zufallsobjekte einfach zu sehr an. Die Interaktion mit ihnen und das Spiel um sie herum ist derzeit viel zu oberflächlich, als dass sie fesseln könnte.