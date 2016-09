Nach Stellaris und Master of Orion steht mit Endless Space 2 das nächste Weltraum-Strategiespiel in den Startlöchern. Die Amplitude Studios wollen diesmal die Geschichte der Fraktionen an ihre individuellen Spielweisen knüpfen und zeigten auf der gamescom ebenfalls, welche Ideen sie für die Boden- und Weltraum-Kämpfe haben.

Design und Ausstattung der Schiffe können angepasst werden.

Die holographische Darstellung einer Bodenschlacht.

Vor einem Weltraumkampf legt man die Taktik fest. Danach schaut man zu.

Bei der gamescom 2016 stellten die kürzlich von SEGA übernommenen Amplitude Studios die dritte Hauptrasse aus Endless Space 2 vor und gingen etwas weiter auf den Storyfokus und das Kampfsystem des 4X-Weltraum-Strategiespiels ein. Doch der Reihe nach: Die neue Fraktion Lumeris ist eine auf Handel spezialisierte Wasser-Rasse, die mafiös-familiäre Züge trägt und hauptsächlich nach Dust (Währung in Endless Space) strebt. Ihre Spielweise, die auf ihrer Hintergrundgeschichte ( Trailer ) fußt, dreht sich somit weniger um Kampf, Forschung oder Diplomatie, sondern eher um das Gewinnstreben und das kaufmännische Geschick. Entscheidet man sich als Lumeris-Anführer trotzdem gezielt auf kriegerische Expansion zu gehen, könnte es Probleme im Senat geben, der vorwiegend aus Pazifisten und Wissenschaftlern besteht. Die Story zu den Fraktionen soll also einen Einfluss auf ihre Spiel- und Handlungsweise haben und deswegen ist die spezielle Siegbedingung der Lumeris der ökonomische Sieg.Anschließend müssen die Lumeris in der Quest der gamescom-Demoversion gleich etwas gegen die Überbevölkerung ihrer Planeten und die damit verbundene Unzufriedenheit tun. Ein neuer Planet muss also besiedelt werden. Mit einem Erkundungsraumschiff wird ein neues Planetensystem entdeckt und mit Drohnen die Informationen über die Oberfläche bzw. die Bedingungen in Erfahrung gebracht. Ein Planet erweist sich als vielversprechend. Dort wird ein Außenposten gegründet, der dann später zu einer Kolonie wird - und da die Lumeris über das nötige Kleingeld verfügen, kann der Kolonisierungsvorgang beschleunigt werden.Doch die Kolonisierung wird von der benachbarten Fraktion nicht so gerne gesehen. Sie schickt daraufhin eine Kriegsflotte und schlägt los. Die Lumeris-Flotte wird hingegen nicht rechtzeitig eintreffen. Zunächst führen die Gegner einen Bodenangriff auf den Planeten durch. Dabei kann gewählt werden, ob man auf "lokalen Widerstand" oder die "Kapitulation" setzt. Der lokale Widerstand sorgt dafür, dass die Eroberung länger dauern wird und bis dahin ggf. eine Flotte eintreffen kann, dafür wird die Infrastruktur des Planeten stärker in Mitleidenschaft gezogen. Kapituliert man, bleibt alles (die Gebäude) für Rückeroberung schön intakt. Die Bodengefechte wiederum fallen interaktivlos aus. Man darf lediglich zusehen, wie sich Lufteinheiten, Panzer und Soldaten auf einer holographischen Oberfläche bekämpfen.Deutlich schöner sind da die Weltraumschlachten, die "cineastisch" inszeniert und eine frei drehbare Kamera haben - allerdings gilt auch hier, dass die Einheiten selbstständig agieren und nicht gesteuert werden können. Als Anführer der Fraktion schlägt man die Schlacht nicht selbst, sondern gibt lediglich die Gesamttaktik vor. Vor der Schlacht wählt man aus drei möglichen Angriffsvarianten (Flankieren, in die Mitte fliegen etc.), die in Pfeilform visualisiert werden. Welche Taktik der Gegner verfolgen wird, ist nicht bekannt. Man weiß lediglich, welche Taktiken die Gegner wie häufig in der Vergangenheit eingesetzt haben und bekommt diese Information in Prozentzahlen serviert.Endless 2 soll im September als Early-Access-Titel mit vier Fraktionen an den Start gehen. Acht Fraktionen mit eigener Geschichte und speziellen Eigenarten sind insgesamt geplant. Auch Mod-Unterstützung (Fraktionen, Module, Raumschiffe, Quests) ist angedacht.