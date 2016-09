Seit fast 15 Jahren haben sich die Larian Studios mit ihrer Divinity-Serie zu einer festen Größe im Rollenspiel gemausert. Am 15. September geht der neue Teil in den Early-Access-Betrieb. Wir haben mit den Entwicklern vorab einen Ausflug nach Rivellon unternommen und verraten in der Vorschau, mit welchen Änderungen Divinity Original Sin 2 überzeugen möchte.

Bei der Erstellung der Helden ist man nicht mehr nur auf Menschen beschränkt. Besondere Aufmerksamkeit hinsichtlich der möglichen Gesprächsverläufe kommt den so genannten "Tags" zu.

Viele der zur Auswahl stehenden Antworten in Gesprächen sind von den "Tags" abhängig.

Wohin nur mit der ganzen Beute? Trotz Gegenstandsflut ist das Inventar übersichtlich - auch dank zahlreicher Sortier-Tabs.

Wer Divinity Original Sin insbesondere in der Enhanced Edition gespielt hat, wird sich auch in der Fortsetzung schnell heimisch fühlen: Steuerung, Kulisse und freie Kameraführung wirken sehr vertraut - dieses Mal wird das Studium der Umgebung aus allen Blickwinkeln sogar noch wichtiger, wenn man alle Geheimnisse und versteckte Schätze bergen möchte. Larian setzt für Original Sin 2 auf inhaltliche sowie mechanische Evolution. Statt mit neuen Konzepten punkten zu wollen, hat sich das Team um Studiogründer Swen Vincke und Lead Designer Farhang Namdar sehr genau angeschaut, was funktioniert hat oder bei den Fans ankam und was basierend auf dem Feedback der Community verbesserungswürdig schien. Dementsprechend wird es trotz aller wiederkehrender Elemente nicht nur Optimierungen, sondern auch zahlreiche Neuerungen geben.Wichtiger als irgendwelche Klassenkorsetts sind die so genannten "Tags", mit denen jede Figur quasi charakterisiert wird. Sechs darf jeder Charakter maximal haben, teilweise werden sie von der Auswahl von z.B. dem Volk vorgegeben, teilweise wird man sich Tags durch Aktionen verdienen oder frei verteilen dürfen. "Held" könnte so ein Tag sein. Oder "Schurke". Auch "Schatzsucher" oder "Grausam" gehören zu den Attributen, mit denen die Figuren umschrieben werden. Allerdings haben diese Bestimmungen nicht nur Auswirkung auf die Erzählung. Denn je nachdem, mit welchen Tags man versehen ist, starten Gespräche mit NPCs oder dem KI-Partner der Gruppe anders und können sich in komplett unterschiedliche Richtungen entwickeln. Dementsprechend spielt es auch eine Rolle, mit wem man das Gespräch beginnt.War bei Original Sin letztlich nur eine Person für das Skript verantwortlich, sitzen mittlerweile acht Schreiber an der Geschichte und den Dialogen, die in der endgültigen Version komplett vertont sein sollen. Und das hat Auswirkungen: Wie Namdar erklärte, habe man etwa zur Hälfte des ersten Aktes von Original Sin 2 bereits mehr Texte als im gesamten Vorgänger. Das verwundert auch insofern nicht, da das Geschehen hier satte 1000 Jahre später stattfindet, die man irgendwie irgendwo Revue passieren lässt und man sich mit seinen Figuren anderen Vorzeichen gegenübersieht. Der gesamte erzählerische Unterbau wurde neu gestaltet: Musste man in Original Sin die magische "Source" eindämmen, ist man nun ein "Sourcerer", deren Fähigkeiten nach dem Tod der Gottheit als Nebeneffekt dafür sorgen, dass Kreaturen aus der Leere in die Welt einfallen. Da die Sourcerer daher für den nahenden Untergang der Welt verantwortlich gemacht werden, muss man sich nicht nur der Gruppierung der "Göttlichen Ordnung" widersetzen, die die Sourcerer gebrandmarkt hat, sondern auch versuchen, das Mysterium aufzuklären.