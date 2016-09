Ihr seid auf der Suche nach intensiven Nahkämpfen mit Schwert, Speer & Co im Stile von Dark Souls? Dann solltet ihr Nioh von Koei Tecmo im Auge behalten. Team Ninja hat sich von der Erfolgsserie aus dem Hause From Software kräftig inspirieren lassen und eine fernöstliche Variante entwickelt, die man bereits in zwei Demoversionen auf PlayStation 4 spielen konnte. Wie uns das Hauen und Stechen im alten Japan gefällt, verrät die Vorschau.

An Schreinen mit putzigen Geistern kann man seinen Charakter aufwerten oder etwas opfern, um Begleiter zu beschwören.

Mit jeder Waffe kann man drei Haltungen annehmen: niedrig, mittel, hoch.

Sammelt man genug "Amrita", kann man weitere Kampfmanöver freischalten.





Wer die Alpha-Demo gespielt hat, kann die Spiel- und Speicherdaten übrigens beruhigt löschen. Wie Team Ninja verlautbaren lässt, wird Käufern der finalen Version auch dann die Belohnung Mark of the Conqueror für das erfolgreiche Abschließen der Demo gutgeschrieben, wenn sich der Spielstand und die Demo nicht mehr auf der Festplatte befinden.



Hier die komplette Übersicht, welche Änderungen und Anpassungen das Studio bis zur geplanten Veröffentlichung in diesem Jahr noch vornehmen möchte:



Overall Add tutorials regarding the game system.

Adjust balance mainly in the opening sections to make battles fairer.

Improve controls and camera system.

Improve the understandability and usability of the UI.

Improve graphic performance Tutorials Implement a training stage for tutorials on basic controls and core game actions. Action & Controls Improve player & camera behavior during lock-on.

Change the conditions under which the player character becomes unresponsive when the Ki Gauge is empty.

Expand item shortcut slots.

Revise the objects which require holding a button and the response to the hold input.

Improve detection for the half-circle analog stick input. Enemies Adjust attack and defense parameters of enemies.

Revise enemy pursuit of the player.

Revise superarmor (stagger/no stagger) for each enemy and attack.

Adjust Revenant AI. Level Design/Stages Improve exploration elements such as shortcuts, etc.

Add hints to guide players to boss areas.

Revise the display of objects that block the view of the player character.

Adjust fire area damage. UI Improve layout and displayed information.

Adjust text size.

When making an offering at a shrine, allow the player to perform all actions at once. Online Improve online synchronization.

Allow the host to use the Shrine menu during co-op play with a Visitor.

Adjust the rate at which enemy parameters increase during co-op play. Other Remove durability stat for weapons and armor.

Adjust the drop rate for equipment.

Add a new control type.

Implement a flow to allow players to exit a mission.

Moment, ich sehe ja aus wie...Geralt! Aufgrund der weißen Mähne samt Zopf fühlt man sich nach den ersten Schritten am Strand unweigerlich an den Hexer erinnert - nur dass man ganz gewöhnliche blaue Augen hat. Man spielt offiziell den englischen Seefahrer William Adams (1564 - 1620), der als erster westlicher Samurai gilt und auch als "Miura Anjin" bekannt ist. Noch bekannter ist seine Biographie dank Richard Chamberlain, der ihn als "John Blackthorne" in den 80er Jahren in der Fernsehserie Shogun verkörperte. Ninja Gaiden 3 nicht nur selbst viel Erfahrung, sondern bei From Software so viel Inspiration sammeln können, dass man sich zunächst wie in einem fernöstlichen Dark Souls fühlt. Falls ihr euch für Kampfsysteme innerhalb der Spielewelt interessiert, empfehlen wir diesen historischen Rückblick Das alte Japan wird ähnlich wie in Onimusha um viele Fantasyelemente wie Kengo erinnern. Und es gibt innerhalb des Kampfsystems einige relevante Unterschiede, die trotz struktureller Ähnlichkeiten einen anderen Klingentanz sowie Fähigkeitenfokus entstehen lassen als in Dark Souls.