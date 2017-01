Todesglubsch hat geschrieben: Tugy, du hast lange keine JRPGs mehr gespielt, mh? :)

Schön wär's, wenn jedes zweite Celshading nutzen würde. Dann sähe die Grafik nicht so altbacken aus.

magandi hat geschrieben: chain of memories würde ich nicht überspringen. einfach weil es ein sehr gutes spiel ist. days und coded sind aber grauenhafte spiele und fast egal für die story. durch den days film kann man sich für xions story durchquälen aber coded ist vollkommen überflüssig.

wirklich? Also ausm Kopf habe ich da an Ni no Kuni, Tales of, Nep-serie, Kingdom hearts, dann nochmal irgendwas mit Azure night oder so, God eater, Tokyo Mirage Session, Star ocean 5, Dragon Quest und Bravely default gedachtAlso bis auf FF, Souls und Nioh sehe ich keine Jrpg´s die so viel realismus haben.Habs erst jetzt gesehen :D Ich meinte nicht, dass CoM überflüssig ist, aber wenn man das KH2 Intro sieht + den Prolog spielt, dann hat man mehr oder weniger einen guten Überblick was da passiert ist. CoM würde ich ja gerne mal durch spielen, aber nicht die Version auf 1.5, die ist nämlich sehr sehr sehr bescheiden. Bzw. Ich komm nicht so mit dem Kampfsystem klar