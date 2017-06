mafuba schrieb am 09.06.2017 um 05:02 Uhr

Ich habe Teil 1 so ca. 2 Stunden gespielt und dann komplett das Interesse verloren.

Ich glaub der Grund war, dass ich alle Spiel-Elemente in der oder sehr ähnlicher Form schon mehrfach in anderen Spielen gesehen hatte. Dazu wieder so eine 0185 Open world - zumindest was ich am Anfang so gesehen habe.