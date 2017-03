Ca3desnox schrieb am 23.03.2017 um 18:21 Uhr

Können wir bitte aufhören Alles ab Siedler 5 als Siedlerklassiker oder Siedlerprinzip zu bezeichnen? Das Siedler-Prinzip sind 1/2 oder 3/4 nämlich lange direkte Warenketten, wie z.B. auch in Valhalla Hills.

Northgard ist eher ein Militarisiertes Banished mit einer Hexagonalen Civilisation Karte. Ja Regionen aus Stronghold 2 oder eben Siedler 6/7. Und Ressourcen und -abbau wie Aber of Empires.

Zum Spiel:

Imho nicht zu vergleichen mit Valhalla Hills, da es keine Produktionsketten gibt und echte gleichwertige Gegner(neben neutralen Monstern/Tieren).

Ich finde die Spieldauer von 1-2 Stunden ist sehr angenehm, obwohl die Tatsache, dass man auch ohne Totale Vernichtung Gewinnen kann, für mich Gewöhnung bedeutet hat.

Das wichtigste finde ich ist, dass man mal abgesehen von den ersten paar Minuten immer Entscheidungen treffen muss und auch mal sich eingestehen muss, dass die Siegbedingung auf die man hingearbeitet nicht schnell genug erreichbar ist und seine Strategie anpassen muss.

Anm.f.d.Red.: Meistens gibt es auch noch ein Kartenfeld mit besonderer Siegbedinung(Tor Helheims, Tree of Yallgr*)

*oder so ähnlich