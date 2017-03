Kampf der Giganten

Die Superhelden aus der DC-Truppe gehen in Injustice 2 ein weiteres Mal aufeinander los und sorgen mit ihrem Einsatz von übernatürlichen Kräften für wuchtige Duelle: Wir haben die Netherrealm Studios in Chicago besucht, um erste Eindrücke des Fighting Games rund um Batman, Superman & Co zu gewinnen, deren Outfits sich neuerdings anpassen lassen...