Dass Volitions Agents of Mayhem im gleichen Universum angesiedelt ist, in dem auch die Saints ihr Unwesen treiben, merkt man nicht nur den purpurnen Farbtönen an, die dominieren. Auch die überkandidelte Action kann die Herkunft nicht verheimlichen. Nachdem wir im April erste Schritte mit den Agenten unternommen hatten, konnten wir endlich eine frische Version spielen und dabei auch die offene Spielwelt unsicher machen – mehr dazu in der Vorschau.

Auch bei der Vorstellung der Antagonisten ist Humor Trumpf. Und der zeigt sich Volition-typisch zwischen hochgradig albern und scharfzüngig.

Die Gefechte haben im Vergleich zur letzten spielbaren Version zugelegt und präsentieren sich hinsichtlich der Baller-Mechanik mittlerweile angenehm knackig.

Volition hat vor allem bei der Saints-Row-Serie keinen Hehl daraus gemacht, dass man sich selbst und das Action-Spiel im Allgemeinen nicht besonders ernst nimmt. War die Premiere als erster Titel mit offener Welt auf der damals noch jungen Xbox 360 noch ein knallharter GTA-Konkurrent, hat man sich mit jedem weiteren Ableger mehr und mehr davon entfernt. Schließlich durfte man sich sogar als amerikanischer Präsident mit Aliens anlegen oder konnte es in Gat out of Hell mit dem Belzebub aufnehmen, während man nicht nur die Gegner, sondern auch die Pop-Kultur im Allgemeinen immer wieder aufs Korn nahm. Und wie wir bereits im April bei unserer ersten Anspiel-Möglichkeit anmerkten, sorgen die Mayhem-Agenten mit ihren Kommentaren ebenso immer wieder für ein Schmunzeln wie die allgemein absurden Situationen, die Volition teils mit schick gestalteten Cartoon-Sequenzen inszeniert. Zumindest habe ich in den etwas über 60 Minuten, in denen ich mit unterschiedlichen Dreierteams durch das virtuelle Seoul gejagt bin und sowohl Teile der Hauptstory als auch einige Nebenmissionen erledigt habe, immer wieder freudig festgestellt, wie ich schmunzeln und mitunter sogar lauthals lachen musste.Hinsichtlich der Inhalte konnten wir bei dieser Version aus dem Vollen schöpfen: Fast alle Agenten waren auswählbar, um das Team zusammenzustellen, die offene Welt zu erkunden und dabei ein breites Spektrum an Nebenmissionen auszuprobieren. Wir konnten uns frei den Weg durch die Stadt zu den Zielen suchen und haben dabei natürlich nicht nur den Dreifachsprung und Sprint, sondern auch die motorisierte Fortbewegung ausprobiert. Dabei fiel auf, dass das arcadige Verhalten der Boliden zwar stark in der traditionell schwammigen Saints-Row-Fahrphysik verwurzelt ist, sichMittelfristig wird dabei viel vom Aufgabendesign abhängen, das sich nach gut ein- bis eineinhalb Stunden noch nicht beurteilen lässt - zumal auch die gespielte Story-Mission in erster Linie auf "Search-and-Destroy", also das Finden und Zerstören von Zielen sowie dem Boss setzte. Doch wenn hier die Abwechslung geboten wird, mit der Volition die Saints-Row-Serie veredelte, sind auch die Mayhem-Agenten auf einem guten Weg. Das kann man beim Drumherum auf jeden Fall jetzt schon feststellen: Freispielbare Fähigkeiten, zig Fahrzeuge mit haufenweise Lackierungen, dazu ein breites Spektrum an Knarren, mit denen man seine Agenten auf die präferierte Spielweise sowie auf größtmögliche Variabilität im Team abstimmen kann. Wenn sich dies alles mit der Balance in Einklang bringen lässt, dabei bestimmte Figuren nicht übervorteilt werden und die Kulisse keine Qualitätsverluste hinnehmen muss, ist Volition auf einem richtig guten Weg.