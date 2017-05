Ein Champion kehrt zurück

Auch so eine Sache, die sich seit fast 20 Jahren nicht verändert hat: Im direkten Duell bekomme ich meist gehörig den Hintern versohlt. Warum ich mich schon im Beta-Test am vergangenen Wochenende trotzdem immer wieder in den Kampf Eins-gegen-Eins geworfen habe, den schon Quake 3 so hervorragend inszenierte? Weil Quake Champions diesen Zweikampf so gut wie sein Vorfahr inszeniert – und damit besser als jeder andere Shooter!