The Walking Dead, World War Z und Sons of Anarchy - das sind laut Creative Director John Garvin die Vorbilder für Days Gone, das bei den Bend Studios exklusiv für PlayStation 4 entwickelt wird. Letztes Jahr konnte man lediglich einige wenige Einblicke gewinnen, jetzt wurde das Action-Adventure in offener Welt ausführlicher auf der E3 vorgestellt. Was wir davon halten, verraten wir in der Vorschau.

Ein Biker mit Survival-Instinkten



Als Spieler schlüpft man in die Rolle des Kopfgeldjägers und Motorradclub-Mitglieds Deacon St. John, der mit seinem Bike in einer infizierten Welt ums Überleben kämpft. Auf zwei Rädern hat man eine weitaus bessere Chance den ständigen Gefahren wie wilden Tieren und infizierten "Freakern" zu entkommen. Laut Aussage der Entwickler ist die Überlebenschance zu Fuß gering. Daher wird es wichtig sein, genügend Benzin im Tank zu haben. Auch das Sammeln von Metallteilen, um das Motorrad im Notfall zu reparieren, ist überlebenswichtig. Deacon würde sein Schätzchen nie zurücklassen - somit geht es nur weiter, wenn der Motor wieder schnurrt.

Als ehemaliges Motorradclub-Mitglied geht für Deacon nichts ohne sein Bike.

In seiner Zeit als Motorradclub-Mitglied hat sich Deacon allerlei Fähigkeiten angeeignet. Er baut Pfeile, Molotovs und Ausrüstungsgegenstände. Wie die Entwickler verrieten, wird es auch möglich, sein Rezepte zu finden, um neue Dinge zu erlernen. Jede Handlung wird wie in Tomb Raider mit Erfahrungspunkten belohnt, um aufzuleveln. Wie genau der Fähigkeitenbaum aussieht, wurde noch nicht verraten. Auch über das Missionsdesign hüllt man sich noch in Schweigen, aber es soll eine Menge in der riesigen Welt zu tun geben.



Viele Wege zum Überleben





Beim Zuschauen kamen viele Erinnerungen an andere Spiele hoch. Deacon kann wie der Hexer Geralt die Umgebung scannen, um den richtigen Weg zu finden, oder verschanzt sich hinter Hindernissen, um sich mit Armbrust oder Gewehr wie Nathan Drake nach und nach vorzuarbeiten. Die Auseinandersetzungen mit Feinden sind allerdings weitaus brutaler: Deacan kennt kein Pardon und erledigt Infizierte routiniert mit drei Messerstichen, oder zertritt mit voller Wucht ihren Kopf. Neben den Horden von Gegnern stellt auch das dynamische Wetter eine Hürde

Es gibt verschiedene Möglichkeiten mit der Spielwelt zu interagieren und Gegner auszuschalten.

Deacan kann aber auch anders. Wer möchte, kann clevere Mechanismen nutzen, um ungesehen durch Wald und Wiesen zu schleichen. Wie in der E3-Demo zu sehen war, kann man Bärenfallen aufstellen oder Freaker-Horden in ein Lager stürmen lassen. In der erweiterten Demo wurde deutlich, wie verschieden die Möglichkeiten sind, um die Situationen der Spielwelt zu meistern. So räuchert Deacon in der Alternativversion z.B. ein Lager mit Molotow-Cocktails aus. An anderer Stelle sah man einen Plünderer, der zur Belustigung einen Freaker an einem Baum angekettet hielt. Ein gezielter Schuss auf seine Fesseln und schon war das Problem erledigt. Wer keine Lust auf laute Ballerei hat, schleicht sich einfach an seine Gegner an oder erledigt sie mit dem Scharfschützengewehr.