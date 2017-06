Mit Zauberei und Fantasy kennen sich Frozenbyte aus - immerhin haben die Finnen dreimal Trine entwickelt. Und schon bald soll es in Nine Parchments für PC, PlayStation 4, Xbox One sowie Switch ebenfalls bunt und arkan zur Sache gehen. Bis zu vier Magier kämpfen kooperativ in der Draufsicht lokal oder online. Kann das Team aus Helsinki nach dem enttäuschenden Shadwen wieder an alte Qualitäten anknüpfen?

Nine Parchments wird für PC, PS4, Xbox One und Switch in diesem Jahr erscheinen.

Die Fantasy-Kulisse ist kunterbunt, aber versprüht noch nicht den idyllischen Zauber eines Trine.

..."parchment"? Pergament. Und weil neun davon besonders mächtige Zauber enthalten, werden natürlich ehrgeizige Magier in spe angelockt. Um an diese Sprüche zu kommen, müssen die jungen Auszubildenden allerdings allerlei Monster sowie am Ende eines Gebietes auch übergroße Bosse besiegen. Dabei können bis zu vier Spieler kooperativ antreten, sowohl offline als auch online. Zu Beginn des Abenteuers sucht man sich einen Charakter aus, kann noch den Hut sowie den Stab und damit die verfügbaren Fähigkeiten anpassen - und dann geht es los. Trine geben. Es geht in der Draufsicht vor allem um Kampf und Teamplay, damit man nicht von den Monstern besiegt wird.Lebensenergie wird automatisch regeneriert; stirbt ein Magier, kann er von seinen Kameraden geheilt werden, indem sie sich in seinen Radius bewegen. Game Over ist erst, wenn alle tot sind - und das passierte beim Probespielen gegen den ersten wurmartigen Boss, der das kleine Areal fies vergiftete und kaum Schaden nahm. Man kann übrigens auch zu zweit loslegen: Je nachdem wie viele Spieler teilnehmen, ändert sich der Schwierigkeitsgrad in Form der Anzahl und Stärke der Monster automatisch.