Metal Gear Survive - Vorschau, Action - 4Players.de

Mazikeen hat geschrieben: ? vor 30 Minuten

Zitat:"Eigentlich beinhaltet Metal Gear: Survive so ziemlich alles, was ich an der aktuellen Spielewelt verabscheue: Sammelwahn, Crafting-Zwang und Mikrotransaktionen!"Bei mir ist es bis auf die Mikrotransaktionen grad anders rum. Ich Sammel gern und Crafting find ich auch gut. Versteh auch gar net warum alle so auf dem Namen "Metal Gear" rumreiten. Survive ist nicht das erste Spinnoff, zuvor gabs schon Rising, diverse Visual-Novell Ableger und andere.Schätze Survive wird bestimmt auch bei einigen Leuten Anklang finden. Ich freue mich auf jeden Fall darauf und morgen startet ja auch die Beta, also kann jeder vorher mal reinschauen und dann Entscheiden ob es wirklich so schlimm ist dass das "Solid" fehlt