Star Wars Battlefront 2

Der Weg in die Freiheit



Hmmm, dumm gelaufen: Während sich das Imperium auf die alles entscheidende Schlacht um Endor vorbereitet, um die Rebellion mit dem zweiten Todesstern endgültig zu vernichten, sitzt Iden Versio in einer Gefängniszelle an Bord eines Rebellen-Kreuzers fest. Überlaufen? Das kommt für die imperiale Kämpferin und Teil der Special Forces trotz des verlockenden Angebots am Ende des Verhörs nicht in Frage, bei dem auch die siegessicheren Rebellen-Offiziere eine dunklere Seite zeigen. Warum auch? Sie hat andere Pläne: Kaum hat der Rebellen-Abschaum ihre Zelle verlassen, aktiviert Iden ihren treuen Begleiter, den taktischen Androiden VZ 626, der auf das Schiff geschmuggelt wurde und den Auftrag erhält, sie aus ihrer misslichen Lage zu befreien.





Wird Iden Versio ihre uneingeschränkte Loyalität zum Imperium überdenken?

Waffengewalt oder Schleichen? Häufig hat man in den Shooter-Abschnitten die Wahl.

Der Einstieg in die Kampagne ist gleich in mehrerer Hinsicht ungewöhnlich: Zum einen ertönt nicht die gewohnte Fanfare mitsamt des typischen Lauftextes. Zum anderen steuert man zu Beginn nicht die imperiale Protagonistin, sondern besagten Droiden, mit dem man sich zunächst unauffällig, später aber auch mit dem Einsatz von Stromschlägen durch die Korridore und Lüftungsschächte des Schiffs seinen Weg zur Zelle bahnt. Dabei lernt man bald auch eine weitere Fähigkeit des Blechkameraden zu schätzen: Auf Knopfdruck kann man einen Impuls aussenden, der für kurze Zeit die Position von Gegnern verrät. Ein Cooldown sorgt gleichzeitig dafür, dass man nicht zu übermächtig wird.Übernimmt man dann die Kontrolle über Iden Versio, muss man auf den kleinen Helfer nicht verzichten: Er wird einfach wie ein Rucksack am Rücken platziert und kommt weiter zum Einsatz, um etwa elektronische Türschlösser zu öffnen, Computer zu hacken oder weiterhin die Gegner per Impuls zu markieren bzw. zu schocken. Für Letzteres muss man allerdings zunächst durch Kopfschüsse oder Stealth-Kills eine Energieleiste füllen.Selbst wenn man endlich den ersten Blaster in den Händen hält, hat man neben Ego- oder Schulteransicht oft die Wahl, ob man lieber weiter den unauffälligen Weg wählt oder sich mit Waffengewalt durchballert. Allerdings sorgt in manchen Situationen ein Skript dafür, dass ein Feuergefecht unausweichlich erscheint. Dank der präzisen Steuerung hat man die Rebellen aber ganz gut im Griff und kann sich bei zu vielen eingesteckten Treffern zur Not zurückziehen, um die Lebensenergie zu regenerieren. Schön auch, dass man sich Verfolger durch das Zerstören von Türschlössern vom Leib halten kann. Beim Schleichen wird dagegen schnell deutlich, dass hier nur eine Light-Variante der Mechanik geboten wird: Zwar bekommt man den Aufmerksamkeitsgrad wie bei Hitman, Metal Gear Solid 5 & Co über den Gegnern angezeigt, kann aber ihre Körper nach dem tödlichen Stealth-Angriff nicht verstecken.