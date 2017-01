Der Kniebeugen-Simulator?



Die Rede ist von unerwartetem Muskelkater in den Beinen. Eigentlich ist die Hocke eine natürliche und gesunde Ruhehaltung des menschlichen Körpers, doch die moderne Gesellschaft zwingt uns häufig in eine unnatürliche Sitzposition. Bei mir macht sich das darin bemerkbar, dass ich mich hinter den niedrigen Deckungsmauern des Roomscale-Shooters Overkill VR ziemlich unwohl fühle. Deshalb besitzt Marcus Fenix also solch eine ausgeprägte Wadenmuskulatur! Overkill VR schickt den Spieler als Söldner in ein fernöstliches Kriegsgebiet. Noch bleibt die erzählerische Einbettung des Kampfes marginal, der Fokus liegt aber ohnehin auf der Action. Immer wieder lehne ich mich aus der Hocke mit dem Sturmgewehr über die Mauer, um mit Hilfe der zwei Bewegungscontroller auf meine Gegner anzulegen.





Kulisse und Animationen erinnern eher an die hauseigenen Mobil-Shooter als an die "großen" Vorbilder.

Auch diese Flugdrohnen ändern nicht ihre Strategie, wenn man sich hinter einer Deckung verschanzt.

Es wird übrigens auch eine Unterstützung der Oculus Rift und ihrer Bewegungs-Controller „Touch“ angeboten. Hat man eine Welle gehirntoter Gegner abgefrühstückt, geht es per Teleport zur nächsten Deckung, an der sich manchmal sogar ein mannshohes Blech oder eine noch höhere Mauer befindet. Halleluja – endlich können sich die Beine ein wenig ausruhen! Die feindlichen Soldaten stürmen meist schwach animiert und mit albernen Kampfschreien ins Freie und ballern dann reglos auf die Deckung vor mir. Selbst die Untoten in Until Dawn: Rush of Blood wirken cleverer, zumal sie sich passend zur Arcade-Action an andere Orte teleportieren, um mich zu überraschen. Hier dagegen werden die Gegner höchstens durch ihre Überzahl gefährlich; oder weil sie ab und zu von Gadgets oder kleinen Bossen wie einer futuristisch schwebenden Kampfdrohne unterstützt werden.