Call of Duty: WW2

Es wird verbissener in Call of Duty: Zumindest im neuen asymmetrischen Kriegsmodus bilden sich auf der Gamescom schnell verhärtete Fronten, an denen man z.B. ausdauernd um die Errichtung einer Brücke kämpft, statt lediglich im Kreis über die Karte zu laufen und Kills abzusahnen. Wir haben Activisons Rückkehr in den Zweiten Weltkrieg Probe gespielt.







Im Zweiten Weltkrieg ist kein Platz für Egoismus...

Die wuchtigen Granatensounds und kernigen Explosionen ließen die basslastigen Kopfhörer bereits ordentlich vibrieren.

Sieh mal einer an: Wenn alle an einem Strang ziehen, sackt man auch als Durchschnittsspieler richtig dick Punkte und beachtliche Killserien ein. Bei meinem ersten Multiplayer-Probespiel in Köln kam ich auf Anhieb in den passenden Rhythmus und mähte gleich massenhaft alliierte Angreifer nieder. Als besonders wirksam erwies sich die Errichtung von Geschützen, die zwar ein wenig Zeit in Anspruch nahm, mit denen ich aber sogar durch den Granatendunst meist die Laufwege antizipieren konnte. Nachdem ich schließlich doch noch ausgeräuchert wurde, schlich ich mich seitlich an die Brücke, um meine Kameraden zu unterstützen, welche die am Bauwerk bastelnden Gegner vom Boden mähten.Die alternativen aufeinanderfolgenden Aufgaben sorgten dafür, dass sich die Matches deutlich mehr nach dem Krieg anfühlen, den man aus Filmen kennt, als ich es aus den letzten Serienteilen gewöhnt bin. Da sich die Kämpfe auf kleineren Karten auf die Infanterie konzentrieren, entfaltete die Choreographie der Einsätze natürlich lange nicht solch eine bombastische Atmosphäre wie in Battlefield 1 . Die teils schon zerbröckelten Kulissen vermittelten zwar das Gefühl eines authentischen Schlachtfeldes, waren gewohnt sauber sowie flüssig animiert und sahen dank im Wind baumelnder Seile oder kleinen Rauschschwaden nicht so steril aus wie in manch einem Vorgänger. Die aus der Nähe nach wie vor unscharfen Texturen oder etwas künstlich animierten Soldaten störten den Eindruck aber etwas.Trotzdem entwickelte sich an den aufeinanderfolgenden Fronten ein guter Spielfluss. Mal galt es, Flakstellungen zu zerstören, anderswo musste man sich beim Zurückfallen für einen der zahlreichen eingeblendeten Wegpfeile entscheiden, um danach z.B. einen Kommandoposten zu verteidigen. Positiv wirkte auch das heruntergefahrene Automatik-Zielen. Oder haben die Entwickler es nur für die Demo abgeschwächt? Ich würde es allerdings begrüßen, wenn es dauerhaft so bliebe. Vor allem im Zweiten Weltkrieg wirkt es schließlich nicht besonders authentisch, wenn die damaligen Gewehre im Sekundentakt todsicher Soldaten zu Fall bringen. Schnelle Schusswechsel gibt es natürlich trotzdem: Nach einem Klassen- bzw. Divisionenwechsel erwies sich eine Flinte als nützlich, die ich mit fieser Brandmunition ausstattete. Vor allem beim Verteidigen des verwinkelten Kommandopostens ließen sich so einige Gegner überraschen. Die trägere, an Battlefield 1 erinnernde Bajonett-Ramme aus dem Lauf dagegen blieb bislang sehr unbeliebt.Im Multiplayer-Modus wird man sich übrigens einer von fünf Divisionen bzw. Eliteeinheiten des Zweiten Weltkriegs anschließen, jeweils mit spezifischem Training und Waffenfähigkeiten. Die stille Luftlandedivision ist die erste im Kampf, in der Gebirgsdivision liegt der Fokus auf präzisen Scharfschützen. Die Speerspitze der Offensive ist laut Activision die Infanterie-Division. Die Panzerdivision besitzt üppige Feuerkraft, während die Expeditionsstreitkräfte z.B. die oben erwähnten Brandgeschosse einsetzen können. Die Entwickler sprechen bei den Divisionen von einer "Neuerschaffung des Create-a-Class-Systems“, dessen gestraffter Ansatz Multiplayer-Spielern die Möglichkeit gebe, ihre individuellen Spielstile zu verstärken. Nach einem Tod konnte ich zumindest wie gewohnt zwischen den Klassen bzw. „Divisionen“ wechseln.