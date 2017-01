Endlich konnten wir selbst Hand an Nintendo Switch legen. Zunächst fühlt man sich beim Anblick der 1-2-Switch!- und Arms-Anspielstationen an alte Wii-Zeiten erinnert, als Nintendo nahezu allen Spielern mit der neuen Konsole ein Lächeln entlocken konnte. Das klappt immer noch. Aber ist das zum Start erhältliche Boxspiel Arms mehr als ein kurzweiliger Party-Zeitvertreib?

Boxen mit Sprungfeder

Lustigerweise habe ich gerade am Silvesterabend noch eine Boxpartie mit Sports Champions 2 eingelegt. Mit dem schnellen Wechsel von Upper Cut, Seitwärtshieben und der Deckung hat dieses Arms wenig gemeinsam. Das fängt damit an, dass man in der Regel weit voneinander entfernt steht und die Schläge aus der Sprungfeder gefühlt ewig dauern, bis der Boxhandschuh wieder an den Arm zurückfedert. Erst dann kann man die Joycons waagerecht halten und in Deckung gehen.

Alternativ kann man auch den gegnerischen Einschlag verhindern, indem man versucht die Boxhandschuhe des Kontrahenten zu treffen. Angesichts der Kurvenschläge, die man dadurch auslöst, dass man den Joycon in

Bei voll aufgefüllter Leiste kann man eine Spezialattacke ausführen.

Drei Handschuhtypen mit Spezialaktionen

Insgesamt kann man den Kämpfer mit drei verschiedenen Handschuhen ausrüsten, wobei jeder Boxer ein anderes Set mit unterschiedlichen Fähigkeiten nutzt. Der Boomerang z.B. erlaubt es dem Angreifer, Schläge direkt von der Seite anzusetzen. Die beste defensive Taktik lautet deswegen: springen. Vor allem, weil die Seitwärtsbewegung sehr träge ist. Bezüglich des Angriffs kann man Gegner greifen oder mit den Schultertasten Spezialattacken auslösen, wobei beide Arten durch einen Gegenschlag bzw. einen Block gekontert werden können. Und das war’s auch schon bezüglich der Steuerung.