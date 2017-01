Die Minispielsammlung 1-2-Switch! rückt die Controller mit dem illustren Namen Joycons in den Mittelpunkt des Geschehens. Wir konnten den potenziellen Partyspaß für Nintendo Switch ausprobieren - mehr dazu in der Vorschau.



Kleine Spiele, kleiner Spaß

Man wird den Partyspaß wohl vornehmlich im Wohnzimmer am großen Fernseher spielen. Im Hintergrund lauert bestenfalls eine betrunkene Meute. So ähnlich kennt man es von Wii U Party oder Start the Party für die Move-Controller. Um es gleich vorwegzunehmen: So richtig will bei mir keine Partylaune aufkommen. Dafür sind die Spiele viel zu simpel. Ein Schwert mit einem Klatschen aufhalten, Milch melken, ein Westernduell, einen Safe per Rotationsbewegung öffnen, Metallkugeln in einer Holzschachtel schätzen und Tanzbewegungen nachmachen. Das ist wirklich lustig – aber auch nur für eine Minute. Das finale Spiel müsste also an die 300 Spiele haben, damit die Partylaune nicht schneller umkippt als ein Russe nach vier Flaschen Vodka.

