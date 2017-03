Keine Konkurrenz für Forza Horizon

Neben MXGP 3 arbeitet Milestone an einem weiteren Rennspiel mit Offroad-Flair: In Gravel tauscht man die MotoCross-Maschinen aber gegen fahrbare Untersätze auf vier Rädern und liefert sich in Arcade-Manier flotte Rennen durch unwegsames Gelände. Wir konnten bereits erste Proberunden drehen und verraten in der Vorschau, welche Eindrücke Gravel dabei hinterlassen hat...