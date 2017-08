Dass Warhammer nicht der einzige Ableger von Total War sein würde, war immer klar: Dem britischen Studio Creative Assembly schwebte eine Trilogie in dem namhaften Fantasy-Universum vor, wobei ihm mit dem ersten Teil ein verdammt guter Einstieg gelang. In London konnten wir jetzt erstmals die Kampagne des Nachfolgers zwar nicht lange, aber von Beginn an spielen. Schließt Total War: Warhammer 2 an den gelungenen Vorgänger an?

Die Geschichte der vier Völker dreht sich um den Wettlauf zum großen Vortex.

Die Kampagne ist auch zu zweit spielbar; da es zwei Helden pro Volk gibt, können beide Spieler dabei für dasselbe Volk kämpfen.

Zunächst einmal ist Teil zwei ein komplett neues Spiel. Man führt weder die Parteien des ersten Teils in den Kampf noch nimmt man am selben Krieg teil. Stattdessen dreht sich die Kampagne um einen magischen Wirbel, den Magier der Hochelfen erschaffen haben, um ihre Welt gegen die Dämonen des Chaos‘ zu verteidigen. Der Wirbel befindet sich auf Ulthuan, dem Heimatkontinent der Hochelfen, und er ist das Ziel der vier Fraktionen, die ihn aus sehr verschiedenen Gründen zu erreichen versuchen.Die einen wollen ihn für sich beanspruchen, die anderen suchen seine Zerstörung, und welche Partei ihr Ziel zuerst erreicht, gewinnt das Wettrennen – das kann auch eine der vom Spiel gesteuerten Fraktionen sein! Man sollte sich in Warhammer 2 also nicht nur aufs Expandieren des eigenen Reiches verlegen, sondern muss die anderen Völker genauer als bisher im Auge behalten.Das klassische Total War mit dem Knüpfen diplomatischer Beziehungen, dem Entwickeln mächtiger Helden sowie deren besonderer Fähigkeiten und dem Erobern benachbarter Siedlungen wird dabei nicht in den Hintergrund gedrängt. Es ist nur nicht mehr das Einzige, um das sich das Fantasy-Epos dreht. Und so übernimmt man als einer von acht Helden eine Gruppe der Dunkelelfen, Hochelfen, Skaven oder Echsenmenschen, um fünf Rituale durchzuführen, denn nur die ebnen den Weg zu dem Wirbel.Für unsere Vorschau zogen wir mit einem Kriegsherrn der Skaven in den Kampf: Quiek Kopfjäger. Und die Skaven sind ein interessantes Volk! Immerhin errichten sie ihre Siedlungen unterirdisch, so dass deren Stärke anderen Fraktionen so lange verborgen bleibt, bis die unvorsichtig eine der vermeintlichen Ruinen betreten oder sie zuvor erkunden. Ähnlich hinterhältig agieren die Rattenwesen auf der Weltkarte, denn wenn einen Armeen einen Teil ihrer Bewegungsgeschwindigkeit opfert, kann sie die Chance vergrößern, anderen Truppen in den Rücken zu fallen.Besonders starke Einheiten kennen die Skaven ja im Allgemeinen nicht. Vielmehr nutzen sie besonders zu Beginn der Kampagne vor allem Tücke und ihre schiere Anzahl, um Gegner zu überwältigen. In den Echtzeitgefechten beschwören sie etwa zusätzliche Einheiten, um feindlichen Truppen den Weg abzuschneiden oder schnell deren Artillerie auszuschalten.