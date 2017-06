Ich bin Groot!

In Lego Marvel Super Heroes 2 treten die aus Comics und Filmen bekannten Superhelden einmal mehr in Klötzchen-Form an, um nicht nur die Welt, sondern das gesamte Universum vor einer neuen Bedrohung zu retten. Und wer würde sich besser dafür eignen als die Guardians of the Galaxy, auf deren Auftritt bereits am Ende des Vorgängers eingestimmt wurde? Wir haben uns mit der Chaotentruppe rund um Star-Lord schon mal durch den Prolog gekämpft und gebaut…