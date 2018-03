Far Cry 5 - Vorschau, Shooter - 4Players.de

Während sich in den realen USA Trump-Gegner und -Befürworter anfeinden, geht es im virtuellen Hope County von Far Cry 5 noch handfester zur Sache. Wir haben uns in den Kampf gegen die militante Sekte "The Project at Eden's Gate" gestürzt, die einen kompletten Landstrich im Würgegriff hält. In einer ehemaligen Berliner Kirche konnten wir den Einstieg des Shooters auf einer PS4 Pro spielen.

Stein des Anstoßes

Das musste ja schief gehen. Nur Minuten nachdem das Sonderkommando in die Kirche einmarschiert ist und den Sektenführer Joseph Seed verhaftet hat, hängen auch schon ein paar fanatische Jünger am Evakuierungs-Heli und bringen ihn zum Absturz. Wie sich kurz danach herausstellt, steht sogar die einzige verbliebene Verbindung zur Außenwelt unter dem Einfluss des Weltuntergangskults: Statt die Nationalgarde zu rufen, stimmt plötzlich auch die Kontaktperson am Funkgerät in den fanatischen Singsang ein. Der neue Junior-Sheriff des fiktionalen Hope County ist also erst einmal auf sich allein gestellt und muss auf seiner Flucht Mitstreiter rekrutieren, um den Einfluss des Kults mit vielen Sabotageakten zu minimieren. Nachdem man in einem überschaubaren Charakter-Editor ein wenig am Aussehen des Helden geschraubt hat, startet die typische Far-Cry-Action, bei der man nach und nach verschiedene Stützpunkte und andere Machtzentren des Kults erobert. Das Spiel lässt einem zunächst die Wahl, ob man primär Geiseln befreit, Sektenbesitz zerstört, Widerstandsmissionen annimmt oder Außenposten überfällt.

Der neue Junior-Sheriff kommt der Weltuntergangssekte sehr gelegen: Als Bösewicht aus der Prophezeiung wird er zum Anlass, den von langer Hand geplanten heiligen Krieg zu starten.

Wirklich glaubwürdig wirkt die Ausgangslage nicht. Warum wird z.B. niemand misstrauisch, wenn die Telefonleitungen zu einem kompletten County gekappt wurden – selbst wenn es an der dünn bevölkerten kanadischen Grenze liegt? Wenn man ein Auge zudrückt und sich auf den leicht überzeichneten Mikrokosmos auf dem Lande einlässt, ist den Entwicklern aber ein sehr stimmungsvoller Einstieg gelungen. Schade, dass wir die als Tutorial dienende Insel des Mentors „Dutch“ nicht auf Video festhalten durften: Das Erkunden kleiner Buchten und erster feindlicher Posten am Silver Lake gestaltete sich nämlich erstaunlich ruhig und idyllisch. Ein Grund dafür ist die Naturkulisse, die auf der PS4 Pro bereits ein hübsches Bild abgab.

Auf der Suche nach Verbündeten

Die Vegetation wiegt sich zwar nicht so authentisch und detailverliebt zur Seite wie in Horizon Zero Dawn, das Gesamtbild überzeugt aber auch hier. Wer als Kind Urlaub in Schweden gemacht hat, dem dürfte das Gefühl bekannt vorkommen, hinter jedem Wäldchen einen neuen Tümpel zu entdecken. Mit dem Unterschied, dass man damals nicht die daneben stehenden Hütten geplündert hat, um sich mit gefundenen Materialien Hilfsmittel wie Molotow-Cocktails oder Sprengladungen für den Safe zu basteln. Auch in Bunkern von Preppern stößt man in Geheimräumen auf Bares, diverses Material oder Wackelkopf-Sammelfiguren.





Vor der Eskalation hatte niemand wirklich Lust, sich ernsthaft mit dem lästigen Kult zu befassen.

Die Story soll zum Großteil non-linear erzählt werden. Hat man die Insel befreit, öffnet sich das Gelände natürlich und eine ganze Reihe möglicher Ziele tauchen auf der Karte auf. Doch auch das wird für Ubisoft-Verhältnisse verhältnismäßig unaufgeregt und glaubwürdig präsentiert, denn die Widerstandszellen rufen erst um Hilfe, nachdem man das Funkgerät zum Laufen gebracht hat. Beim Erklimmen eines Funkmastens nehmen die Dialogautoren sogar den altbekannten Turm-Fetish ihres Arbeitgebers aufs Korn: „Keine Angst – ich werde dich bestimmt nicht auf massenhaft Türme klettern lassen“. Im Rahmen der Demo konnten wir uns lediglich ein paar Ziele und Nebenmissionen im nördlichen Areal der Whitetail Mountains vornehmen, da der Weg zu weiteren Hauptmissionen noch abgesperrt war.