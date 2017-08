B.J. Blazkowicz trifft The Man in the High Castle. In Wolfenstein 2: The New Colossus hat das Regime, wie es in der deutschen Version heißt, Nordamerika unterjocht. Doch der kunterbunte Widerstand und allen voran "Terror Billy" versuchen alles, das "Land der Freien" von der Schreckensherrschaft zu befreien. Wir haben den Nachfolger von Wolfenstein: The New Order angespielt, cineastische Zwischensequenzen betrachtet und scharenweise Regime-Soldaten über die Wupper geschickt.

Reihenweise zerplatzen Regimesoldaten in einer Zwischensequenz.

Der erste Auftritt von Frau Engel ... und eine Kampfansage an Terror Billy

Wolfenstein 2: The New Colossus wird laut Publisher Bethesda gemäß den in Deutschland geltenden rechtlichen Beschränkungen für die Verwendung von Inhalten mit Bezug zum Nationalsozialismus und Neo-Nazi-Organisationen, die in der Vergangenheit u. a. als Verstöße gegen §86 des deutschen Strafgesetzbuches ausgelegt wurden, mit inhaltlichen Anpassungen in Hinblick auf die NS-Propaganda und -Symbolik erscheinen. In Österreich und Deutschland wird die gleiche Version erhältlich sein. Darüber hinaus wird es nicht möglich sein, die englische Sprachausgabe in der deutschen Version zu aktivieren!

Wolfenstein 2: The New Colossus spielt mehrere Monate nach Wolfenstein: The New Order und zufälligerweise erwacht Serienheld B.J. Blazkowicz genau aus seinem Koma, als das Rebellenschiff vom Regime angegriffen wird. Regime? Was denn für ein Regime? In der deutschen Version werden Begrifflichkeiten aus dem Dunstkreis des Nationalsozialismus nicht verwendet, stattdessen ist von dem Regime die Rede, dem der "Kanzler" und nicht der "Führer" vorsteht. Entsprechende NS-Symbole und Propaganda fehlt bzw. ist wie bei The New Order oder The Old Blood ersetzt worden.Nach dem Angriff auf das Rebellenschiff schwingt sich Blazkowicz als harte, fast unkaputtbare Kampfmaschine in den nächstbesten Rollstuhl und stellt sich den Angreifern entgegen - mit Knarre im Anschlag und maximal 50 Gesundheitspunkten, die sich temporär durch Healthpacks anheben lassen. Türschwellen sind kein Hindernis, nur bei Treppen hört es auf, aber zum Glück gibt es an Bord praktische Maschinen und Fließbänder, die sich als Transport- oder Aufzugalternative anbieten. Stellenweise ist es schon kurios bis absurd, wenn Blazkowicz mit einem Krankenhemd in einem klapprigen Rollstuhl über ein Fließband gekarrt wird und mit vollem Rohr die feindlichen Soldaten von der Bildfläche pustet und auf Explosivzeugs feuert. Sehr gut ist übrigens, dass man im Vergleich zum Vorgänger auf dem Boden liegende Waffen oder Munition automatisch einsammelt, anstatt sie umständlich „benutzen zu müssen“. Das ist gut für das Spieltempo. Sachen aus Kisten oder Regalen müssen hingegen „benutzt“ werden.Im metallenen Schiffsbauch findet man an den Wänden immer wieder obskure elektrische Anlagen, die Regimesoldaten bröckchenweise verdampfen. Diese wurden von einem Wissenschaftler des Widerstands installiert, der in einer filmreifen Zwischensequenz erklärt, was aus Anya (Frau von Blazkowicz), Caroline und Co. geworden ist, während im Hintergrund Regimesoldaten regelmäßig zerbrutzelt werden.Manche Soldaten versuchen, durch das Energiefeld zu spurten, andere versuchen es auf Zehenspitzen, werden aber trotzdem in ihre Bestandteile aufgelöst, was beinahe Slapstick-Züge annimmt. Solche humoristischen oder satirischen Passagen kommen häufiger vor und lockern das Geschehen auf. Auf die Idee, das Energiefeld bzw. die Gerätschaften an der Wand zu zerstören, kommen die nicht ganz so hellen Regime-Soldaten übrigens nicht.Die Energiefallen kann man sich im weiteren Level-Verlauf zunutze machen, da sie sich mit Schaltern an-/ausschalten und als Falle für die Feinde nutzen lassen. Man kann die Gegner also mit der Bleipuste ausschalten oder sie in die Fallen locken oder beides …Am Ende des Levels verlässt man das Schiffsinnere und kann alsbald einen Blick auf die „Ausmerzer“ erhaschen. Doch der Kampf der Rebellen gegen die Regime-Soldaten ist aussichtslos. Selbst der retrofuturistische Maschinenanzug hilft der Anführerin nicht. Die Rebellen werden festgesetzt und dann betritt Frau Engel die Bühne. Obgleich nicht alle Dialogpassagen überzeugen können, (gerade das Gesülze mit „dem Kopf von seinem Körper befreien“ fällt in dieser Hinsicht auf), ist die Inszenierung des Geschehens erstklassig, angefangen damit, dass zu Beginn durch geschickt gewählte Kamerawinkel stets versucht wird, das Antlitz von Frau Engel zu verbergen, um sie gekonnt als Antagonistin zu etablieren. War die letzte Zwischensequenz mit den Elektrofallen eher witzig, geht es in dieser Passage todernst zur Sache, zumal die sadistische Frau Engel mit ihrer beleibten Tochter Sigrun hart ins Gericht geht und ihre Überzeugungen offen infrage stellt. Sigrun wiederum ist von der ganzen Lage völlig überfordert.