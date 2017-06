Horror-Schocker oder Erkundungs-Abenteuer?



Im Zentrum der Erfahrung steht das Versprechen, mit Hilfe einer fortschrittlichen Technologie die Erinnerungen von Patienten möglichst realitätsnah nachzuempfinden, die unter dem posttraumatischen Stresssyndrom leiden – insbesondere im Hinblick auf das Familienleben. Wie das dann aussieht? Man könnte sagen wie eine Mischung aus P.T., Layers of Fear und Gone Home. Als Schauplatz dient ein Familienhaus: Man bewegt sich langsam durch spärlich beleuchtete Räume wie das Wohnzimmer, die Küche oder einen engen Flur.





Als Schauplatz dient ein Familienhaus: Man bewegt sich langsam durch spärlich beleuchtete Räume.

Vor allem in VR war die E3-Demo bereits eine intensive und abgedrehte Erfahrung – mehr noch als der Besuch der Nervenheilanstalt bei The Inpatient.

Neben kleinen Aufgaben, die z.B. auch das Finden und Positionieren eines Gegenstands an einer vorgegebenen Stelle sowie kleine Perspektivrätsel umfassen, kommt auch der Psycho-Horror nicht zu kurz, wenn plötzlich wie aus dem Nichts Gestalten vor einem auftauchen oder man Zeuge von grausigen Szenen wird, die sich vermutlich in dem Haus abgespielt haben. Vor allem in VR war die E3-Demo bereits eine intensive und abgedrehte Erfahrung – mehr noch als der Besuch der Nervenheilanstalt bei The Inpatient . Doch im Gegensatz zum PSVR-Titel von Supermassive Games wird man Transference auch ohne ein Headset und damit ganz normal am Monitor erleben dürfen – auf der Xbox One hat man ohnehin keine andere Wahl. Neben Oculus Rift werden aber alle anderen VR-Plattformen unterstützt. Selbst die Move-Controller wird man als Alternative zum DualShock verwenden dürfen. Doch genau wie bei Impatience werden auch hier Anpassungen an der Mechanik nötig sein, da den Bewegungs-Controllern von Sony bekanntlich die Analogsticks zum freien Gehen und Bedienung der Kamera fehlen.