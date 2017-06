Mit The Inpatient kehren Sony und Supermassive Games an einen Ort zurück, an dem einige Spieler bereits Zeugen eines furchtbaren Grauens wurden: Die Nervenheilanstalt aus Until Dawn ! Das Geschehen ist jedoch 50 Jahre vorher angesetzt und das Erlebnis komplett auf VR zugeschnitten. Was wir in der ersten Therapiesitzung erlebt haben, erfahrt ihr in der E3-Vorschau...

Total Recall

Ich sitze in einem abgedunkelten Behandlungszimmer. Mehr als mich umschauen darf ich zunächst nicht, denn wie mein Blick offenbart, bin ich an dem Stuhl festgebunden. Na, da werden doch gleich Erinnerungen an die Kitchen-Demo von Resident Evil 7 wach, auch wenn die Situation hier längst nicht so bedrohlich ausfällt. Stattdessen versucht ein Doktor mir in eindringlichen Worten – später auch mit einer Injektion ins Bein – zu einer Erinnerung zu verhelfen, die in einer spielbaren Rückblende nur schemenhaft vorhanden ist. Ich befand mich wohl in einer Wohnung. Jemand schreit und reißt anschließend die Tür auf. An das Gesicht kann ich mich aber einfach nicht erinnern, es besteht lediglich aus einem weißen Fleck.

Was geht in dieser Anstalt vor sich?

Nein, das mache ich nicht länger mit! Also lasse ich mich bei der nächsten Befragung lieber mit dem Rollstuhl zurück in mein Zimmer bringen, anstatt weiter meine Zeit zu verschwenden. Oder sollte ich vielleicht eher Zelle sagen? Wie dem auch sei: Nach dem Aufstehen genieße ich endlich mehr Freiheit, kann mich frei, aber in einem sehr langsamen Gehtempo durch das Zimmer bewegen und mich mit schrittweisen Kameradrehungen umschauen bzw. die weitere Laufrichtung bestimmen. Ich bin gespannt, wie das mit den Move-Controllern umgesetzt wird, die ebenfalls unterstützt werden sollen. Zumindest das Aufheben und Wenden von Objekten wie Notiz-Zetteln sollte aber sicher gut von der Hand gehen und die Immersion im Vergleich zum DualShock-Controller steigern.