Space Junkies

Schafft er es noch in die Deckung?

Schon wieder ein Spiel, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich es überhaupt länger als ein paar Sekunden spielen könnte. Danke an meinen Kollegen Ben, der mir trotz meines Gemeckers den Gamescom-Termin aufgedrückt hat. Obwohl ich in Schwebe-Spielen wie Starblood Arena binnen kürzester Zeit einen Eimer brauche, ging es mir hier selbst nach einem langen Match noch erstaunlich gut. Auch hier gleitet man durch (deutlich größere) Arenen und beharkt sich in 1-gegen-1- oder 2-gegen-2-Gefechten, die den Spielern erlauben, sich in jede Richtung zu bewegen und anzugreifen.Vor allem die sehr unterschiedlichen Waffen und Gadgets wecken sofort gute Erinnerungen an flotte Shooter-Klassiker wie Unreal Tournament . Man steigt einfach vom Rande der Karte in die Arena ein, greift sich mit den Bewegungscontrollern ein bis zwei Wummen oder attackiert sein Gegenüber mit dem am Raumanzug festgebundenen Lichtschwert. Ein schneller Flug durch die Röhre und schon bekommt ein Gegner eine Ladung Schrot ins Gesicht, weil er den Kopf zu unbedarft aus der Deckung gesteckt hat. Auch mehr oder weniger streuende Laserkanonen und andere Gadgets wie ein ausklappbarer, zerstörbarer Schild erwiesen sich als nützlich.In unserem Match mit dem aufgekratzten Entwickler J Fernandez-Lacey und zwei kichernden chinesischen VR-Enthusiastinnen entwickelte sich schnell ein Katz- und Mausspiel, in dem wir schon nach wenigen Minuten ganz natürlich durch die Welt navigierten. Das Spiel soll im Frühjahr 2018 für Oculus Rift und Oculus Touch sowie HTC Vive erscheinen. Eine PSVR-Umsetzung ist nicht in Planung, da Fernandez-Lacey den Titel nur für „Highend VR“ entwickelt. Zumindest im Bereich der Bewegungscontroller ist das eine gute Entscheidung, denn das Zielen funktionierte mit den Oculus-Touch-Controller prima und auch die Knuckles-Controller für Vive werden in Zukunft unterstützt. Die Bewegung durch die Arena läuft intuitiv ab: Man gleitet in die Blickrichtung und gibt auf Knopfdruck Extraschub.