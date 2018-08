Der beste Shooter für VR-Junkies?

Keine Gamescom ohne ein Match im All: Am Stand von Ubisoft haben wir uns erneut in eine Runde Space Junkies gestürzt, bei dem der Suchtfaktor auf Anhieb wieder zuschlug. Der Name des schnellen Mehrspieler-Shooters in VR ist also durchaus passend gewählt.