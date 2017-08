Shoot-em-up-Fans lieben den Dreamcast-Klassiker Ikaruga noch heute heiß und innig. Umso überraschender, wie wenige Entwickler sich danach an der coolen Schwarz/weiß-Mechanik orientiert haben, die seinerzeit für eine clevere Innovation im Genre sorgte. Entwickler Manufacture 43 aus Bordeaux will das offenbar ändern und arbeitet derzeit an einem Arcade-Shooter, der den Kniff des berühmten Vorbilds mit einem Schere-Stein-Papier-Prinzip auf drei Farben erweitert.

Statt Extrawaffen spielen Farben eine wichtige Rolle.

Jede davon ist besonders stark bzw. schwach oder eben gewöhnlich wirksam gegen die Gegner, die ebenfalls in drei Farbtönen über den Schirm schwirren. Zudem lässt sich mit dem passenden Einsatz entweder das Schild oder die Spezialattacke aufladen – oder man ärgert manche der Widersacher mit doppelter Schadenswirkung.Extrawaffen oder Upgrades gibt es leider nicht – stattdessen soll man sich ganz auf die Farben konzentrieren. Zudem besitzen die drei Varianten auch eine sehr unterschiedliche Streuung. Gut gefällt mir bereits jetzt, dass statt Animecharakteren klassische Schiffe im all unterwegs sind und die angenehm bunte, flüssige Grafik mit ihren klaren, leuchtkräftigen Farben an Spielhallen- und Saturn-Klassiker erinnert.Vor allem die schnell unterm Schiff vorbeirauschenden 3D-Untergründe sorgen für Dynamik. Als Schauplatz dient laut Steam und offizieller Website das „retrofuturistische Sci-Fi-Pre-Kolumbien“ - aha. Beim ersten Probespiel auf dem Showfloor der devcom in Köln steuerte sich das Abtauchen durch den Kugelhagel bereits richtig gut und machte Lust auf mehr.Einsteiger bekommen einen einfachen Modus, während Könner sich an den zwei höheren verbeißen dürfen. Auch steuerungstechnisch hat man die Wahl: Entweder feinfühlig per Stick (was mir mit dem angeschlossenen Elite-Controller gut gefiel) oder digital, z.B. per großem Arcade-Stick. Im September soll das Spiel zunächst als Download für den PC erscheinen, später plant man Umsetzungen für PS4, die Xbox One und wahrscheinlich auch die Switch.