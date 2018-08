Billy_Bob_bean hat geschrieben: ? Gestern 20:40 Sieht leblos aus, die Straßen müssten viel voller sein, vor allem mit lauter Bettlern etc. Sieht leblos aus, die Straßen müssten viel voller sein, vor allem mit lauter Bettlern etc.

Ich empfinde es auch noch als ein wenig zu leblos, aber ich hoffe, dass sie es nicht zu übertreiben, falls sie daran noch etwas ändern. In 1404 fand ich die Personen auf den Straßen als völlig ausreichend. Realistisch kann das ja nie sein...sonst wären die Straßen völlig überfüllt.Als 1404 Fanboy frage ich mich hauptsächlich, was für mich der Kaufgrund sein soll, abseits verbesserter Grafik. Anno 2070 habe ich mir noch geholt, hat mich aber vom Setting her nicht in seinen Bann ziehen können. 2205 habe ich deswegen auch links liegen gelassen. Wenn ich mir das Video anschaue, klingt es für mich wie "Wir bauen wieder vieles ein, was bei 1404 schon da war, um als 'Back to the Roots' gelten zu können, viel mehr aber nicht".Mit der Grafik von 1404 bin ich jedenfalls auch heute noch vollends zufrieden. Sieht einfach knuffig aus und alle Spielmechaniken greifen sehr gut ineinander (mal vom Landkampf abgesehen, den mochte ich noch nie). Vor allem diese Besiedelung der New World erschließt sich mir noch nicht. Es klingt ja so, als gäbe es einen harten Wechsel zwischen den Regionen, per Klick, oder wie auch immer. Die jeweils gerade nicht sichtbare Region wird dann im Hintergrund "simuliert". Was bedeutet das? Wenn ich in der "Old World" meine Siedlung etwas verhunzt habe und die Produktionsketten nicht rund laufen, wir das auch simuliert? Wird dann auch simuliert, dass sich die Siedlung zurückentwickelt, weil ich die Bedürfnisse der Bewohner nicht dauerhaft befriedigen kann? Und wenn ja, wie bekomme ich davon Wind? Klingt für mich,...