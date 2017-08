The Talos Principle VR

The Talos Principle hatte uns schon auf PC und PS4 begeistert und 2014 Platin erobert.

Die beste Nachricht gleich vorweg: Obwohl ich erstaunlich schnell über die grünen Wiesen der Burganlagen gerauscht bin, konnte das meinen Magen nicht im Geringsten schocken. Ein wichtiger Grund dafür dürfte sein, dass ich per HTC Vive im Stehen gespielt habe und mich so einfach mit meinem Körper in die gewünschte Richtung umdrehen konnte. Danach reichte ein Druck auf das Touchpad des Controllers und ich kam schnell vorwärts oder machte auch mal ein paar Schritte seitwärts oder zurück. Die Laserlampen auf Stativen greift man sich dann einfach mit einem Bewegungscontroller und platziert sie am gewünschten Fleck – auch Springen ist möglich.Auf einem Drehstuhl dürfte das ebenfalls gut funktionieren. Die Entwickler versprechen aber auch mannigfaltige weitere Bewegungs-Optionen für andere Vorlieben einzubauen, darunter ruckartige Drehungen, diverse Teleport-Möglichkeiten oder Kombinationen mit freier Bewegung. Für mich erwies sich die Vignettierung des Bildes bei der Bewegung als sinnvoll. Rannte ich los, wurde das Sichtfeld am Rand ein wenig verkleinert – fast so, als würde ich in der Achterbahn in intensiven Momenten ein wenig die Augen zusammenkneifen. Anderswo störte mich diese Option bislang, hier ist sie dezent und unauffällig integriert worden.Gut gefällt mir vor allem, dass trotz des Puzzle-Genres ein schönes Erkundungsgefühl aufkommt, wenn man über die grünen Hügel und durch die Installationen der Burganlage schreitet. Rund 30 Stunden soll das Abenteuer in Anspruch nehmen, in dem man am Rande auch auf versteckte Objekte und Nebenaufgaben trifft. Ein Release-Datum oder mögliche Umsetzungen auf andere VR-Plattformen als HTC Vive stehen noch nicht fest.