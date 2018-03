Total War Saga: Thrones of Britannia - Vorschau, Strategie - 4Players.de

Nach zwei gelungenen Ausflügen in die Fantasy-Welt von Warhammer kehrt The Creative Assembly mit Total War Saga: Thrones of Britannia in ein historisches Szenario zurück. Im 9. Jahrhundert stehen sich im heutigen Großbritannien Angelsachsen, Wikinger und Co. gegenüber. Wir haben einen ersten Blick auf das Strategie-Spiel geworfen.

Stürmische Zeiten





Im späten 9. Jahrhundert herrscht zum ersten Mal seit über achtzig Jahren ein fragiler Frieden in Britannien. 878 schlägt Alfred der Große die marodierenden Wikinger bei Edington zurück und verhindert die Errichtung eines nordischen Großreiches. Doch die Kriegsherren der Wikinger haben sich längst auf den Inseln angesiedelt, sodass weitere Konflikte zwischen Pikten, Gälen, Dänen und Angelsachsen unvermeidlich scheinen.





In diesem konfliktreichen Szenario übernimmt der Spieler die Kontrolle über eine der Fraktionen. Das Ziel der Entwickler ist hier, anders als in den „großen“ historischen Titeln der Reihe, einen ausgewählten Abschnitt der Geschichte zu inszenieren und, ähnlich wie bei Napoleon und Attila, die Charaktere und wichtigen Entwicklungen in den Vordergrund zu rücken.





Details, Details





Dafür hat man laut eigener Aussage viel Recherchearbeit in die historischen Details gesteckt: Alle Siedlungen der riesigen Kampagnenkarte, die aus Großbritannien und Irland besteht, entsprechen in Namen und Lage ihren Vorbildern. Und während man in Empire oder Rome in wenigen Zügen über die britischen Inseln zieht, erscheint hier der Weg von der Südküste bis in die Highlands wie die epische Reise, die sie zu jener Zeit war. Den Entwicklern scheint es zu gelingen, die schiere Größe des Schauplatzes begreiflich zu machen.

Die Zeit der Römerwälle ist vorbei: Palisaden dominieren die befestigten Städte.

Auch die Gefechtskarten in Siedlungen sollen archäologischen Funden und Aufzeichnungen nachempfunden sein. Zudem habe man versucht die Schlachten auf offenem Feld ebenfalls stärker an ihre Umgebungen anzulehnen – südenglische Hügellandschaften sollen dabei ebenso markant und wiedererkennbar sein wie die schroffen Highlands oder das unzugängliche Wales. Dörfer sind in Thrones of Britannia deutlich verletzlicher: Ohne die Möglichkeit von Mauern oder Garnisonen sind die kleinen Siedlungen feindlichen Armeen gegenüber schutzlos ausgeliefert. Immerhin können dort nur Rohstoffgebäude errichtet werden – die Technologie- und Armeegebäude sind den Hauptstädten der Provinzen vorbehalten. Auch die Zeit der großen Römerbefestigungen ist vorbei: Bis auf langsam verfallende Mauern dominieren Wälle und Palisaden das Bild.