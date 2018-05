Zurück in den Zweiten Weltkrieg soll es gehen.

Die Reise führt u.a. nach Norwegen, wo man nicht nur gegen feindliche Soldaten, sondern auch die klirrende Kälte kämpft. Auch Abstecher in abgelegene französische Landstriche, in die heiße Wüste Nordafrikas und urbane Straßenkämpfe in Rotterdam sind bereits bestätigt. Das gilt sowohl für die Mehrspieler-Karten als auch die Kampagne, welche mit Kriegsgeschichten genauso aufgebaut sein soll wie zuvor bei Battlefield 1 und persönliche Schicksale thematisieren will.