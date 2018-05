Double Kick Heroes - Vorschau, Geschicklichkeit - 4Players.de

Mit dem Gundillac durch die Apocalypse

In den Zwischensequenzen und an Stationen kommt die 16-Bit-Kulisse besser zur Geltung.

Zwar scheinen die klassischen Musikspiele à la Rock Band und Guitar Hero ihren Zenit schon lange hinter sich gelassen zu haben. Doch dank VR und der Independent-Szene brauchen sich Anhänger von rhythmischen Herausforderungen nicht über interessanten Nachschub beklagen. In diese Kerbe möchte auch Double Kick Heroes schlagen. Für die Vorschau haben wir uns den musikalischen Heavy-Metal-Shooter angeschaut.

AUSBLICK



Einschätzung:

Die kreativen Impulse bei Rhythmus-Spielen gehen schon lange nicht mehr von den einstmals Großen der Zunft aus. Es sind die kleinen unabhängigen Studios, die mit ihrer erfrischenden Vermengung von Melodien und damit eigentlich eher nicht assoziierten Genres wie Prügler oder Dungeon-Crawler für Überraschungen sorgen. Und eine solche dürfte auch Headbang Club mit Double Kick Heroes gelingen. Die 16-Bit-Retrokulisse kann mich zwar bislang nur in den Zwischensequenzen überzeugen, doch mechanisch ist die von brachialen Gitarren unterlegte Ballerei interessant. Mit Pad bzw. dem Hämmern im Takt auf der Tastatur wird man gegenwärtig zwar bereits auf dem mittleren von fünf Schwierigkeitsgraden an seine Grenzen geführt. Doch dafür darf man auch alte Musikspielhardware anschließen – wobei derzeit nur kabelgebundene Instrumente erkannt werden. Dennoch ist Double Kick Heroes ein weiterer Beweis dafür, dass man Rhythmusspiele noch lange nicht abschreiben muss. Wenn Headbang Club die Balance in den Griff bekommt und schließlich auch kabellose Hardware unterstützt, ist die Heavy-Metal-Action ein Titel, den man im Auge behalten sollte.