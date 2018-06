Nachdem Square Enix sein Entwicklerstudio IO Interactive und damit gleichzeitig auch die Marke Hitman zurück in die Unabhängigkeit entlassen hat, verrichtet Agent 47 seine Auftragsmorde jetzt unter der Obhut des Publishers Warner Bros. Interactive Entertainment. Wir haben den glatzköpfigen Killer auf der E3 nach Miami begleitet, um eine wahrhaft rasante Zielperson zu eliminieren...

An der Rennstrecke haben sich jede Menge Menschen versammelt - ein perfekter Platz zum Untertauchen.

Mit dem Scharfschützengewehr erledigt man seine Ziele aus sicherer Distanz.

Robert Knox und seine Tochter Sierra sind mit ihrem Robotik-Unternehmen Kronstadt Industries nicht nur im Entertainment-Sektor mit Produkten wie Spielzeug-Drohnen erfolgreich. Sie sind außerdem auch führend bei der Entwicklung von Militärtechnologie der nächsten Generation und tüten dabei auch schon mal Deals mit Despoten ein, die diese Hightech-Waffensysteme anschließend gegen die eigene Zivilbevölkerung einsetzen.Um diesem Treiben ein Ende zu bereiten, wird Agent 47 darauf angesetzt, die beiden Zielpersonen während eines gemeinsamen Besuchs in Miami auszuschalten. Während Robert Knox in einem Tagungszentrum zu einer Präsentation geladen hat, kämpft der Nachwuchs bei einer Rennveranstaltung hinter dem Steuer eines flotten Flitzers um den Sieg. ImRahmen der E3-Demo durfte man lediglich nach Wegen suchen, um Sierra zu eliminieren.Der Zugang zum Areal erweist sich in diesem Fall als problemlos: Anstatt nach Lücken in der Absperrung zu suchen, reicht es einfach aus, sich von dem Sicherheitsmann am Eingang filzen zu lassen. Da der Glatzkopf seine Waffen und anderes Equipment zu Hause gelassen hat, ist der Bodycheck dieses Mal kein Problem und so sollte man der Verführung widerstehen, den Abtaster vor all den Leuten gnadenlos KO zu schlagen, sondern einfach weitergehen. Genau wie damals in der Paris-Episode des Vorgängers sticht auch hier umgehend die Menschenmasse ins Auge, die sich im Fahrerlager und auf den Tribünen tummelt. Gut so, denn im Zweifelsfall kann man wunderbar in der Masse untertauchen und neugierigen Augen aus dem Weg gehen.Zunächst steht nach einem Hinweis per Funk allerdings ein Besuch der Tiefgarage an, der auch erklärt, warum Agent 47 das Gelände zunächst unbewaffnet betreten hat. Denn dort parkt ein roter Lieferwagen, mit dem sowohl die schallgedämpfte Pistole als auch Sprengsätze hinein geschmuggelt wurden. Dass man auf dem Weg dorthin von einer Überwachungskamera gefilmt wird, ist ebenso keine große Überraschung wie die Möglichkeit, die Aufnahme wieder zu löschen. Doch dazu muss man wie gewohnt erst die Sicherheitszentrale finden und die Bänder auf Knopfdruck zerstören. Gesagt, getan: Schnell ist die Wache mit einem kleinen Ablenkungsmanöver heraus gelockt und wird nach dem anschließenden Schleichangriff von hintenohnmächtig gewürgt. Wie gewohnt lässt man den Körper nicht einfach liegen, sondern schleppt ihn selbst an schlafenden Wachen vorbei, um ihn sicher und unsichtbar in Schränken oder anderen Verstecken zu verstauen.Und wenn man schon die Gelegenheit hat, schlüpft man auch gleich noch in das Outfit des Wachmanns. Zwar muss man ab diesem Zeitpunkt vorsichtig sein, nicht von Kollegen enttarnt zu werden, doch verschafft man sich mit der getragenen Uniform z.B. problemlosen Zugang zum VIP-Bereich. Dort treibt sich einer der Mechaniker aus Sierras Rennteam herum, der offenbar unzufrieden ist und spontan seinen Job hingeschmissen hat. Er ist auch für Diana Burnwood der präferierte Schlüssel, um sich Zugang zum Rennteam zu verschaffen und damit eine mögliche Chance zu bekommen, um den Wagen von Sierra irgendwie zu manipulieren. Allerdings gibt es auch Alternativen: Beim Gang durch das Fahrerlager kann man z.B. das verkleidete Maskottchen bei einem Telefongespräch belauschen, in dem es um ein Treffen mit Sierra nach dem Rennen geht. Auch er wäre daher sicher ein Kandidat, bei dem sich eine Beschattung oder gar eine mögliche Überwältigung lohnen könnte, um sich der Zielperson zu nähern.